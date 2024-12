Águas de Santarém reforça liderança em condições de trabalho, sustentabilidade, bem-estar e felicidade organizacional

A Águas de Santarém tem-se afirmado como uma das empresas mais inovadoras e comprometidas com o bem-estar dos seus colaboradores e com a sustentabilidade em Portugal. Com uma estratégia sólida que alia excelência operacional, valorização dos recursos humanos e responsabilidade ambiental, a empresa tem sido distinguida com múltiplas certificações e prémios nos últimos anos, consolidando a sua posição como referência no sector.

Reconhecendo que o sucesso de uma organização depende do bem-estar e da felicidade dos seus trabalhadores, a Águas de Santarém implementou um conjunto de políticas inovadoras que lhe valeram a certificação em Bem-Estar e Felicidade Organizacional, sendo a primeira empresa portuguesa a obter a respectiva certificação, bem como em Conciliação da Vida Pessoal, Familiar e Profissional. Aquelas certificações destacam as práticas da empresa em áreas como a promoção da saúde mental, o apoio à parentalidade, a flexibilização de horários e a criação de um ambiente de trabalho inclusivo e motivador. “O nosso foco é criar um espaço onde os colaboradores se sintam valorizados, realizados e, acima de tudo, felizes”, refere Ramiro Matos, presidente do conselho de administração da empresa. O impacto das iniciativas tem sido amplamente reconhecido, nomeadamente com a conquista de dois Prémios de Melhor Empresa para Trabalhar, atribuídos pela Visão em 2021 e 2023. Este galardão avalia factores como a satisfação dos colaboradores, as condições laborais e a cultura organizacional.

Compromisso com a sustentabilidade

e excelência operacional

Na vertente ambiental, a Águas de Santarém é um exemplo de boas práticas, sendo certificada pelas normas ISO 14001 (gestão ambiental) e ISO 9001 (qualidade de serviço). A modernização das Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) e a implementação de energias renováveis nas operações são algumas das medidas em curso que permitem reduzir a pegada ecológica da empresa e preservar os recursos naturais.

Além disso, a empresa está certificada no Sistema de Gestão de RSC alinhada com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, tendo subscrito 8 ODS, em particular nos domínios da água potável e saneamento (ODS 6) e da ação climática (ODS 13). A constante aposta numa estratégia de qualidade e sustentabilidade rendeu-lhe, ainda, os selos de qualidade exemplar da água para consumo humano, pela ERSAR, durante três anos consecutivos.

Reconhecimento nacional e internacional

A Águas de Santarém é também certificada pela norma ISO 45001, que reflecte a excelência na gestão da segurança e saúde ocupacional. Estas certificações e prémios não só reforçam a reputação da empresa como referência em sustentabilidade e inovação, mas também demonstram o impacto positivo das suas práticas na comunidade e no sector.

Para o conselho de administração, “as conquistas dos últimos anos são fruto do empenho dos nossos colaboradores, que se encontram no centro de todas as nossas iniciativas. Continuaremos a investir no seu bem-estar, na excelência operacional e no desenvolvimento sustentável, garantindo um futuro melhor para todos”, sublinha Ramiro Matos.

Com este percurso, a Águas de Santarém tem vindo a consolidar a sua posição como uma empresa modelo, não apenas no sector das águas, mas também como uma organização onde pessoas e sustentabilidade estão no centro das prioridades. A aposta contínua em inovação e responsabilidade social promete manter a empresa na liderança dos desafios futuros.