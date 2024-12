NB Jardins dá respostas na área da construção e manutenção de espaços exteriores

A NB Jardins, com sede em Fazendas de Almeirim, presta serviços na área da construção e manutenção de espaços exteriores. É constituída por uma equipa de profissionais com diferentes vivências e largos anos de experiência na profissão. Em termos de actuação faz questão de ter um contacto directo e próximo com os clientes, de forma a oferecer um serviço personalizado à medida de cada um.

A empresa, detentora de alvará de obras públicas, realiza projectos e faz a construção e manutenção de espaços exteriores. Faz também projectos e instala sistemas de rega automática e executa desmatações, podas de árvores.

Trabalha em todo o país para o sector público (municípios, juntas de freguesia, estabelecimentos de ensino, etc.) e para o sector privado (empresas, unidades hoteleiras, clientes particulares).

A NB Jardins foi criada em 2014 por Nuno Batista. Inicialmente, a actividade foi desenvolvida em nome individual, com dois funcionários. Entretanto, a carteira de clientes foi crescendo, o que conduziu ao aumento do número de funcionários, que são actualmente 15, quer na produção quer no quadro técnico e ao investimento no parque de máquinas.

Nuno Batista acumula a função de gerente com o trabalho diário no terreno com as equipas de construção e de manutenção. "Trabalho lado a lado com os funcionários no terreno dando formação e apoio constantes e tento fazer uma liderança de proximidade estando sempre atento às necessidades de cada um e aberto ao diálogo para resolução de qualquer situação que possa surgir".

O empresário tem conseguido recrutar trabalhadores suficientes para o trabalho que desenvolve, embora reconheça que nem sempre é fácil encontrar pessoal qualificado e motivado.

"Existe formação na área, no entanto, o que verificamos é a falta de interesse das pessoas em trabalhar nesta actividade. Para manter uma equipa estável é necessária uma liderança de proximidade e constante atenção às necessidades, bem como estar aberto ao diálogo para resolução de qualquer situação que possa surgir. O que os trabalhadores mais valorizam, além disso, é o vencimento e o horário de trabalho", sublinha Nuno Batista.

A empresa tem site próprio, em www.nb-jardins.pt e presença nas redes sociais, Instagram e Facebook.