Transportes Vieira Vacas entre as maiores empresas a nível nacional

Transportes Vieira Vacas, empresa mãe de um grupo com várias empresas e actividades como transportes, logística, imobiliário, agricultura, distribuição de bebidas com a nomenclatura de Grupo A. Faia. Foi adquirida em 1968, por António Faia. Homem de grande visão, sentido de responsabilidade, engenho e honra, deixou o legado aos seus filhos que passaram a ser os administradores do grupo, após a sua morte, em 2021. Foi um homem reservado e de família, que considera os parceiros e colaboradores como amigos.

Amante do campo - começou este por ser um escape da pressão dos negócios - mas empreendedor que era, depressa foi adquirindo propriedades, formando a Casa Agrícola Faia & Filhos, que posteriormente adquiriu a Sociedade Agrícola Casal do Conde.

A Transportes Vieira Vacas tem os escritórios, oficinas e armazéns localizados na Zona Industrial de Santarém, encontrando-se situada numa zona privilegiada, estando a 1 minuto de ligação a todas as estradas e auto-estradas principais do país.

Com capacidade para oferecer soluções de entregas diárias desde uma a 33 paletes em todo o território ibérico, conta com frota própria de 240 viaturas, que na grande maioria cumprem normas Euro VI.

Além de transporte de mercadorias dispõe de serviço de armazenamento e de plataforma logística com cais de carga traseira vocacionada para área alimentar não refrigerada com uma área útil de 6000m2 que será aumentada em mais 2000m2, até ao final de Maio 2025.

Equipada com os actuais instrumentos de navegação e controle, graças à sua experiência e profissionalismo garante uma resposta eficaz, com qualidade e rapidez a todas as solicitações dos clientes, tendo uma preocupação acrescida com o impacto ambiental.

Na área agrícola conta com cerca de 600ha de regadio, maioritariamente desde o campo do Vale de Santarém até Porto de Muge, onde existem desde adegas a secadores de milho, fazendo uma agricultura já muito industrializada, havendo também uma grande área de olival em S. Vicente do Paul e Vale de Figueira, onde se situa o lagar de azeite.

Em 2016, com a compra da Soc. Agrícola Casal do Conde, a actividade agrícola do grupo voltou-se mais para a vinha e vinho e, em 2021, com a aquisição do lagar de azeite encontrou mais um foco, desta vez no olival e azeite.

Participando em iniciativas que apoiam a comunidade local, promove o crescimento económico e o enriquecimento cultural através de experiências vinícolas, oferecendo visitas guiadas às suas vinhas e caves, degustações dos seus vinhos, e tranquilas excursões de barco no rio Tejo.

Abraçando a evolução, olha para o horizonte com uma visão clara de expandir as suas marcas para novos mercados, permanecendo firmes na incumbência de preservar a essência da família e do grupo, implementando práticas de sustentabilidade, garantindo que gerações futuras possam continuar a usufruir do planeta e a saborear os seus azeites e vinhos.