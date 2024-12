Arte muito exigente criada para além do aço - RTR é referência na metalomecânica

Fundada em 1996 por Rogério Travessa Ribeiro, a RTR - Tornearia e Fresagem conta com mais de 28 anos de experiência no mercado de metalomecânica.

Localizada em Vila Chã de Ourique, no Cartaxo, a RTR - Tornearia e Fresagem é uma empresa familiar que se destaca pela sua especialização em trabalhos de metalomecânica ligeira e pesada.

Desde a sua fundação, a empresa tem vindo a solidificar a sua posição no mercado, prestando serviços de concepção, reparação e manutenção de equipamentos com um elevado nível de precisão.

Com uma equipa motivada e experiente, a RTR é reconhecida pela sua capacidade de resposta a projectos mais exigentes de diversos sectores, como a indústria de moldes, têxtil, aeronáutica, automóvel, alimentar, química, entre outros.

A modernização tecnológica tem sido uma prioridade, com investimento em maquinaria CNC e equipamentos convencionais que garantem competitividade em qualidade, preço e prazos de entrega.

A RTR é uma empresa certificada pelo ISO 9001:2015 - Gestão da Qualidade e pela NP 4552:2022 - Certificação do Sistema de Gestão da Conciliação entre a Vida Profissional, Familiar e Pessoal, reconhecendo o seu esforço em promover um ambiente de trabalho equilibrado.