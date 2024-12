ECL Equipamentos para Carburantes e Lubrificantes com soluções à medida dos clientes

A ECL - Equipamentos para Carburantes e Lubrificantes Ldª, com sede em Almeirim e armazém em Alcanena, foi criada em 2003 e tem como missão planear e executar soluções petrolíferas personalizadas e adequadas às necessidades dos seus clientes.

Os seus serviços estão directamente ligados com a gama de produtos que disponibiliza nas áreas dos combustíveis e lubrificantes. E vão desde as bombas, aos medidores, aos depósitos plástico e de chapa, software e equipamentos para gerir as frotas, filtros para biodiesel e combustíveis, estendendo-se a equipamento oficinal.

Possui várias viaturas - oficina para assegurar serviços de assistência pelo país. Para além disso, trata dos processos de licenciamento de combustível (projecto, certificação e instalação) junto das autarquias, DGEG, Entidade Nacional do Sector Energético, e também para a Autoridade Tributária.

A ECL tem tido como mercado prioritário o nacional, mas desde cedo foi desenvolvendo paralelamente, mercados internacionais. Os seus clientes vão desde empresas a instituições de variadíssimos ramos, como Força Aérea, Marinha, Exército, Nato, GNR, autarquias de norte a sul do país, inúmeras empresas de transportes, empresas revendedoras de combustível, etc.

Os únicos constrangimentos à sua actividade são os decorrentes do mercado petrolífero, como explica Vasco de Sousa, que assegura a gerência da empresa em conjunto com Marcos Mateus.

“Para minimizar os constrangimentos temos investido no desenvolvimento de parcerias futuras, com foco nas energias alternativas, mantendo e assegurando, toda a estrutura existente de assistências ao mercado petrolífero, enquanto existirem”, explica.

A ECL nasceu de um convite de Vasco Sousa a Marcos Mateus, em 2002, e foi oficialmente criada a 8 Janeiro de 2003.

“No início éramos só os dois e fazíamos o trabalho de dez. Reuníamos com os clientes, atendíamos o telefone, orçamentávamos, instalávamos, cobrávamos e dávamos assistência. Hoje acompanhamos essas tarefas com a nossa equipa.

A empresa tem programado crescer em número de funcionários directos este ano.

Segurança de emprego, boas condições de trabalho e bom valor remuneratório. São, na opinião dos gerentes, essenciais para ter equipas motivadas.

As necessidades de profissionais qualificados na ECL, incidem, dadas as suas especificidades técnicas, sobre sectores como robótica, mecânica e electricidade, sendo que apenas alguns cursos ministrados na região podem responder em parte ao que a empresa necessita.

“Existe dificuldade de contratação na nossa região. Para dar um exemplo, na altura da última Feira Nacional de Agricultura, este ano, percorremos algumas escolas profissionais lá representadas, oferecendo estágios profissionais ou emprego a tempo inteiro, e ninguém nos contactou”, refere o gerente.

A ECL Equipamentos para Carburantes e Lubrificantes Ldª tem site próprio em www.ecl.pt e presença em diversas redes sociais. O seu logotipo foi pensado, idealizado e desenhado por Marcos Mateus e usa como slogan informal: “Estamos onde somos precisos”.