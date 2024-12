A veterinária que sabia que o seu destino era gerir a empresa do pai e só teve dois meses para aprender com ele

Maria João Serras toda a vida conviveu com pneus ao ponto de dizer em jeito de brincadeira que há o mundo dos pneus e o resto do mundo, referindo-se ao facto de o pai ter dedicado a sua vida a este sector e de todas as conversas terem referências a esse mundo. A jovem empresária quis contrariar o destino que sabia estar certo e para contrariar as expectativas foi tirar o curso de veterinária, tendo trabalhado três anos numa clínica em Cascais, até decidir dizer ao pai, no Verão de 2021, que estava disposta a ir trabalhar com ele e aprender o negócio. Mas o destino foi-lhe cruel e nem teve tempo de saber tudo o que o pai lhe podia ensinar porque ele acabaria por falecer dois meses depois de ter começado a trabalhar no início de 2022.

Filha única, conhecida como a menina simpática de Mação, que toda a gente estima, Maria João Serras teve que fazer o seu caminho e impor-se num negócio de homens e provar que conseguia segurar a empresa que o pai fundou, a João Serras – Pneus e Combustíveis. Já corria no meio e na vila que com a morte de João Serras a empresa não tinha condições de sobreviver e alguns até já espalhavam a ideia de que ia fechar. A jovem, então com 28 anos, nem teve tempo de fazer o luto e foi para a empresa dar a cara e mostrar que estava ali para valorizar o legado empresarial do pai.

Ao início pensava várias vezes como é que o pai resolveria determinada situação, que decisão tomava perante um negócio, mas depressa percebeu que tentar imitar o pai não era boa solução. Até porque nas conversas que tinham sobre coisas da vida era normal a jovem estar do contra, o que às vezes se revelava um estímulo para o progenitor. Implementou o seu estilo, mostrou que confiava nas pessoas e valorizou o espírito de equipa, estando a preparar uma fórmula de valorizar o esforço que cada um faz para atingir objectivos que serão definidos.

Mas há um hábito que seguiu do pai e que só percebeu quando tomou conta da empresa. Maria João Serras não percebia porque é que o pai estava ausente ao fim-de-semana e ao domingo não a ia ver a jogar futebol na Associação Desportiva de Mação. Foi a contactar com os clientes antigos que percebeu que nessas alturas João Serras ia a casa deles buscar os cheques dos pagamentos dos combustíveis. Um ritual que a jovem empresária segue porque há pessoas especiais e a empresa sempre foi conhecida por manter a proximidade com as pessoas. “Um cliente disse-me que ele ia a casa dele todos os domingos às 14h00 em ponto”, recorda.

Maria João Serras lembra-se de o pai dizer que se ganhasse o Euromilhões fazia uma casa de pneus em cada cidade, mas apesar de este ser o negócio de base da família, o fornecimento de combustíveis por grosso a empresas ou municípios é o que movimenta mais dinheiro. A personalidade, os valores que absorveu têm ajudado a que a sua caminhada seja feita com passos certos. Confessa que sempre foi muito exigente com ela própria e achava que ainda tinha de ser mais. Era a melhor aluna e mesmo assim achava que isso não era suficiente. Considera que é uma pessoa que se foca muito nas coisas, apesar de ser muito faladora.

A sua vida pessoal também deu uma grande volta. Quando estava a passar pelos momentos difíceis encontrou o pilar da sua vida, a psicóloga da escola onde a mãe pertence à direcção há 14 anos e que tinha conhecido numa noite em casa de amigos. Maria João Serras casou com Patrícia Filipe, seis anos mais velha, que nunca se tinha relacionado com mulheres. “Ela foi essencial para manter a nossa casa de pé”, diz com emoção. Entretanto, levou-a para a ajudar na condução da empresa que tem vindo a consolidar.