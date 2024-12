Cozzis - Cozinhas com Emoção é uma marca da A. Casimiro

A Cozzis, em Santarém, comercializa mobiliário de cozinha, casa-de-banho, roupeiros e electrodomésticos. Apresenta-se como uma empresa multifacetada focada em criar soluções à medida dos seus clientes.

Sem produção própria, importa maioritariamente produto alemão, dos maiores fabricantes mundiais com capacidade de produção de cerca de 3.900 cozinhas por dia. Estas parcerias permitem à Cozzis apresentar, na hora da venda, qualidade certificada e prazos de entrega rigorosos.

A Cozzis efectua levantamento de medidas, projecto técnico e tridimensional, entrega e montagem por pessoal especializado e instalação de equipamentos. Além das valências anteriores conta também com serviço pós-venda. Para uma resposta mais personalizada, Dúlio Casimiro fundou a Artkitchen, com loja em Lisboa, para complementar o trabalho da Cozzis.

A A. Casimiro, criada por António Casimiro há 40 anos, começou por vender motores de rega e máquinas de costura, que depois complementou com toda a gama de electrodomésticos. Foi Dúlio Casimiro, hoje sócio-gerente, filho do fundador, que estabeleceu a actual área de negócio.

“Cresci dentro da área dos electrodomésticos junto com o meu pai e fui percebendo as necessidades dos clientes. Em conjunto desenvolvemos a actividade da empresa e consegui alargar a área de intervenção e dar-lhe continuidade. Há alguns anos criei a Artkitchen, que complementa a Cozzis”, explica.

Assumindo junto dos clientes um acompanhamento e rigor permanentes, a Cozzis oferece qualidade e eficiência, marcando assim a diferença, num mercado em constante crescimento.