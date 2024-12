Desarfate é especialista em terraplenagens, requalificação e construções técnicas hidráulicas

O recrutamento de trabalhadores especializados é um desafio contínuo para a Desarfate, empresa de construções e obras pública, com sede em Fátima. O seu gerente, Jorge Pereira, diz que há uma carência de profissionais com competências específicas, como operadores de máquinas pesadas e técnicos de infra-estruturas hidráulicas, que, por vezes, dificulta a capacidade de resposta da empresa em projectos de grande envergadura.

Para além da escassez de mão-de-obra qualificada, um outro constrangimento é a volatilidade no fornecimento de materiais de construção, o que o leva a sugerir algumas medidas para minimizar a situação.

"A solução passa pela criação de programas de formação técnica especializada, particularmente em infra-estruturas públicas, e por políticas governamentais que promovam o desenvolvimento sustentável da cadeia de fornecimento de materiais", refere.

A empresa tem 58 colaboradores e para reter os melhores talentos aposta em formações técnicas contínuas, condições laborais competitivas e na promoção de uma cultura organizacional que valoriza a inovação e a meritocracia. "A estabilidade e a progressão de carreira são pilares que utilizamos para motivar e fidelizar a nossa equipa", sublinha Jorge Pereira. A Desarfate - Construções e Obras Públicas, Lda. tem uma trajectória de mais de 38 anos no sector da construção civil e obras públicas, especializada em terraplenagens, hidráulica urbana, requalificação urbana construções técnicas hidráulicas.

Com um parque de máquinas diversificado e uma equipa altamente qualificada, actua em projectos de grande complexidade técnica, garantindo a execução rigorosa dentro dos prazos estabelecidos, assumindo o compromisso de qualidade e sustentabilidade.

Presta serviços de movimentação de terras, escavações, demolições controladas, execução de infra-estruturas viárias e de drenagem, obras de hidráulica e arranjos exteriores.

Também oferece soluções completas de gestão e tratamento de resíduos de construção e demolição (RCD), promovendo práticas sustentáveis no sector. Não actua na comercialização de produtos ou em entregas. Com um site próprio, a empresa trabalha para clientes institucionais e privados.

"Actuamos principalmente no mercado de obras públicas, colaborando com municípios, juntas de freguesia e serviços municipalizados, além de projectos para construtores locais e indústrias. O nosso portefólio inclui requalificação urbana, redes de saneamento, sistemas de drenagem e abastecimento de água, além de obras de carácter industrial, como a construção de infra-estruturas para centrais de biomassa".

A Desarfate foi fundada em Abril de 1986 por Armando Pereira Francisco e Anastácio Marto das Neves, inicialmente focada em escavações e movimentações de terras para a construção de moradias. Ao longo das décadas, a empresa diversificou as suas operações, acompanhando a evolução do sector e as necessidades do mercado.

Jorge Pereira iniciou a sua actividade profissional na empresa, influenciado pela tradição familiar, "observando e aprendendo com as práticas operacionais do dia-a-dia, evoluindo para funções de liderança e gestão de projectos, partilhando actualmente a gestão com Ivo Lopes e com a sua irmã, Ana Pereira.

A empresa tem como slogan "Construindo com qualidade e confiança" e o seu logotipo foi desenvolvido internamente, inspirado nesses princípios. Tendo como preocupações a responsabilidade ambiental e o bem-estar das pessoas, a Desarfate tem como objectivo continuar a crescer e a inovar, alinhando-se às novas exigências do mercado e às necessidades das comunidades que serve.