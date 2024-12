J. Limão passou da comercialização de duas mil paletes por mês para duas mil por dia

A J. Limão Ldª, com sede em Samora Correia, é uma empresa de gestão de paletes, que compra, vende, aluga, repara e transporta em frota própria para conseguir entregas rápidas. Faz também a logística inversa de paletes, novas ou usadas, estandardizadas ou feitas à medida.

Gerida por João Limão, a empresa actua no mercado ibérico e, embora com menos expressão, na Europa ocidental. Está direccionada para todo o tipo de indústria que utilize paletes para expedição dos seus produtos. Tem um site em www.grupojlimao.pt.

O actual sócio-gerente, assumiu o cargo em 2010, com 19 anos, dando seguimento à actividade desenvolvida pelo seu pai, quando este se reformou.

“Interrompi os estudos para assumir a empresa, que na altura era muito pequena. Para dar uma ideia, movimentávamos cerca de duas mil paletes por mês, quantidade que agora movimentamos diariamente. Temos crescido muito ao longo dos anos, mas os primeiros tempos não foram fáceis devido à falta de experiência e à dificuldade de acesso a créditos bancários por causa da minha idade”, relembra o empresário, acrescentando que foi entre 2017 e 2018 que a empresa se consolidou e começou a trabalhar directamente com o cliente final.

Actualmente a trabalhar com uma equipa de 25 profissionais, a J. Limão disponibiliza formação profissional para os mesmos dada por empresas da região e procura dar resposta ao que é mais valorizado pelos mesmos, nomeadamente as questões monetárias e as condições de trabalho.

“Todos os dias trabalhamos para o crescimento da empresa e queremos aumentar o nosso volume de trabalho para conseguirmos mais mercados, o que, consequentemente, irá trazer mais trabalhadores à empresa e permitir melhorar as suas condições”.