Agro Ribatejo é número um em peças e acessórios para tractores agrícolas e industriais

Há 70 anos no mercado, tendo sido uma das pioneiras, a Agro Ribatejo passou a contar com os trituradores industriais e agrícolas da marca Serrat.

A Agro Ribatejo vende peças e acessórios para tractores industriais e agrícolas e faz o acompanhamento pós-venda de forma a assegurar a satisfação dos clientes e garantir o bom nome e prestígio das marcas que representa.

Localizada na Zona Industrial de Santarém, possui uma equipa de profissionais qualificados e experientes e infra-estruturas de qualidade adequadas à actividade que desenvolve.

Criada a 9 de Março de 1954, foi uma das empresas pioneiras no sector, sendo actualmente número um no mercado nacional. Os seus 70 anos de saber acumulado garantem-lhe a contínua preferência de antigos e novos clientes.

Para além de comercializar de todo o tipo de material de rasto para bulldozers e escavadoras, bem como material de desgaste para todo tipo de maquinaria, depósitos de combustível transportáveis e fixos, a Agro Ribatejo é agora distribuidora oficial da marca Serrat para o distrito de Santarém.

Trata-se de uma marca de referência no mundo dos destroçadores com mais de 30 anos de experiência, que permite à Agro Ribatejo ter também à disposição dos clientes uma vasta gama de produtos para o sector agrícola e florestal.

A nova representação é uma mais-valia para os clientes, proporcionando diversas opções para os diferentes tipos de trabalhos. Os trituradores agrícolas podem ser usados em olival, vinha e frutos secos. No que diz respeito aos cabeçais, os mesmos são adaptáveis a mini-escavadoras entre 3,5 a 6 toneladas e a escavadoras de 6 a 50 toneladas.