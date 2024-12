Alternativas a Granel - Reciclagem de Metais também é centro de abate de veículos

A empresa Alternativas a Granel - Reciclagem de Metais, Ldª, de Paulo Vieira, fica em Outeiro Pequeno, Torres Novas, na rua principal. Criada em 2007, é uma empresa licenciada que compra todo o tipo de resíduos metálicos não perigosos a empresas e funciona como centro de abate de veículos, sendo também centro de recepção de baterias usadas. Os resíduos são sujeitos a processos de triagem, processamento e acondicionamento com vista à sua valorização.

O empresário Paulo Vieira, 62 anos, trabalha no ramo desde que deixou de estudar. “Sempre trabalhei no ramo e nunca pensei fazer outra coisa, apesar de ser uma actividade pesada. O meu pai já trabalhava com sucatas e colocou-me a trabalhar com ele como castigo. Eu morava a 100 metros da escola e chumbei por faltas. Tinha 16 anos”, recorda.

A Alternativas a Granel tem uma equipa de nove funcionários incluindo Paulo Vieira e a esposa, Ana Paula Vieira, uma mulher de trabalho que não tem medo de sujar as mãos na sucata. Paulo Vieira tenta manter a equipa motivada e, para além de salários acima da média, tem vindo a dar melhores condições, como um seguro de saúde.

A nível ambiental cumpre a legislação em vigor, sendo fiscalizada regularmente.

“Uma das análises que fazem é à água. É feita de três em três meses. Mesmo quando chove, a água não vai para a rua, temos um depósito onde é recolhida. A burocracia também é muito grande. A sucata tem de estar separada e os contentores identificados com o que está lá dentro. Outra coisa que tem de estar controlada, por exemplo, é a quantidade de óleo, que tem de corresponder ao número de carros que abatemos”, explica o empresário. E dá mais um exemplo do trabalho que é feito nas suas instalações: “uma das coisas que fazemos é triturar os cabos eléctricos de casas ou carros. O que para os outros são resíduos, para nós é matéria-prima”.

A empresa já passou por uma fase difícil, mas com o trabalho árduo e grande empenho dos seus responsáveis e colaboradores tem vindo a conseguir ultrapassar os desafios e as adversidades.