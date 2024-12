Couro Azul já revestiu milhões de volantes de prestigiadas marcas de carros PRÉMIO EMPRESA MAIS EXPORTADORA Pedro Carvalho, presidente do conselho de administração da Couro Azul partilhe no Facebook A Couro Azul anda há três décadas ao volante de muitas prestigiadas marcas de automóveis. Criada em 1989 no seio do Grupo Carvalhos, a empresa de curtumes da Gouxaria, Alcanena, nasceu vocacionada para o ramo automóvel, produzindo couro tratado e cortado para volantes. Entretanto começou também a fornecer artigos para comboios e aviões e mais de 90% do volume de negócios é para o mercado externo.

Porsche, Volvo, Mercedes, Volkswagen, Renault, TAP, Iberia ou CP são algumas das marcas e empresas que utilizam o couro produzido na Couro Azul para revestir volantes, bancos, painéis de portas ou tabliês. O primeiro grande negócio foi para a Volkswagen, em 1994, tendo fornecido couro para mais de 3 milhões de volantes só para o modelo Golf IV. Já revestiu cerca de 56 milhões de volantes e o sucesso na indústria automóvel conduziu a empresa de tratamento e corte de peles noutras direcções, passando os seus produtos a estar também presentes em comboios e aviões.

A empresa de base familiar nasceu em 1989 no seio do Grupo Carvalhos, fundado em 1939 por António Nunes Carvalho, referência na indústria de curtumes de Alcanena. O legado foi seguido por filhos, netos e bisnetos, geração após geração. O actual presidente do conselho de administração é Pedro Carvalho, neto do fundador. A Couro Azul tem sede e instalações na Gouxaria e foi criada para o fornecimento de couro para o sector automóvel, numa diversificação do negócio então implementada pelo Grupo Carvalhos.

A empresa emprega actualmente cerca de 600 trabalhadores e grande parte da sua facturação resulta das exportações para diversos mercados, sobretudo europeus. Em 2023, o volume de negócios rondou os 77 milhões de euros, sendo 94% para o mercado externo, sobretudo europeu, registando-se um crescimento de 3% face ao ano anterior. Para este ano perspectiva-se um aumento na mesma ordem de grandeza. A fábrica trabalha 24 horas por dia nalgumas secções.

A inovação e a redução do passivo ambiental no processo de fabrico têm sido constantes ao longo do percurso de 35 anos, como destacam Pedro Carvalho e o seu primo António Carvalho, administrador e técnico da Couro Azul. A empresa distingue-se por já não usar crómio no processo industrial há duas décadas e por apostar em produtos bioquímicos para transformação e tratamento das peles, estando a ganhar terreno a curtimenta vegetal, um método ancestral e mais amigo do ambiente.

A missão da Couro Azul passa por aproveitar um subproduto da carne bovina, que é o couro, e fazer dessa matéria-prima um produto nobre. O processo industrial é hoje muito mais limpo, com menos carga química e de resíduos, graças à aposta realizada em tecnologia e inovação. O investimento de milhões de euros nos últimos anos em novas e modelares instalações e na unidade de tratamento de efluentes é exemplo da preocupação em acompanhar a evolução dos tempos. A Couro Azul consome hoje muito menos água no processo industrial e, de todo o material usado, apenas 1% não tem aproveitamento. As aparas, por exemplo, servem hoje para fazer adubo orgânico.

A empresa da família Carvalho trabalha para criar artigos intemporais, sendo fiel às origens, realçando nos seus produtos a estética e elegância do couro. Ao longo dos 35 anos de existência, a Couro Azul tem sido distinguida com vários prémios e galardões nacionais e internacionais, como o Prémio Anual de Inovação na feira de Xangai, em 2014, ou o de Empresa com o Maior Crescimento na Indústria Nacional, em 2015.