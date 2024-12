Para a Águas do Ribatejo a qualidade é a grande prioridade

A Águas do Ribatejo (AR) é uma empresa intermunicipal, de capital 100% público, responsável pelo abastecimento de água e pela recolha e tratamento de águas residuais de 140.000 pessoas numa área territorial de 3.200 km2, nos municípios de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruche, Salvaterra de Magos e Torres Novas.

A água que chega às torneiras das casas, escolas, unidades de saúde, lares, empresas e autarquias é segura e de qualidade, estando sujeita a um rigoroso e exigente processo de controlo. Todos os dias são recolhidas amostras para a realização de análises por entidades externas acreditadas e certificadas para o efeito.

Durante o primeiro semestre de 2024, no âmbito do controlo de qualidade da água para consumo humano, foram realizadas mais de quatro mil análises, resultando num índice de água segura de 99,84%, bem acima da média nacional.

Sempre que se regista alguma desconformidade, a mesma é objecto de investigação para determinação das eventuais causas e são tomadas medidas necessárias à respectiva correcção, sendo também, de imediato, comunicada a situação às entidades competentes, nomeadamente as autoridades de saúde e a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR).

A produção de água para consumo humano no universo da Águas do Ribatejo assenta na exploração de mais de 100 captações subterrâneas, com profundidades que variam entre os 80 e os 350 metros. Essa água é objecto de tratamento, sempre que necessário, e da desinfecção determinada pela legislação aplicável. É depois armazenada nos 116 reservatórios geridos pela empresa e distribuída através dos mais de 2.200 km de redes de água existentes.

No primeiro semestre de 2024 a empresa produziu mais de seis milhões de metros cúbicos de água, o que corresponde a mais de 6.000.000.000 (seis mil milhões) de litros de água!

A água da torneira é preciosa porque é mais saudável, mais económica e mais amiga do ambiente.

Saudável pela sua riqueza mineral e pelo equilíbrio; económica porque 1.000 litros de água (o que corresponde a 200 garrafões de cinco litros) custam cercam de um euro. E amiga do ambiente porque ao consumirmos água da torneira estamos a reduzir o uso do plástico e da pegada associada à sua produção e reciclagem.

A Águas do Ribatejo investe continuamente com vista à melhoria da qualidade dos serviços que presta. São já mais de 160 milhões de euros investidos para tornar a região mais sustentável.

Mais do que um trabalho, trata-se de uma missão. Todos os dias, os 200 trabalhadores da empresa dão o seu melhor em prol daqueles serviços públicos essenciais.

A mensagem da administração da Águas do Ribatejo é de agradecimento. “Um agradecimento aos nossos clientes pela confiança e a toda a equipa da AR, prestadores de serviços e entidades que nos permitem assegurar um abastecimento de água eficiente, seguro, transparente e de qualidade”.