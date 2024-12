Uma clínica que nasceu do sonho de dois irmãos que evitam que muitos doentes cheguem ao bloco operatório

Jorge Oliveira iniciou a carreira aos 22 anos após ter concluído a licenciatura em Fisioterapia. Trabalhou em clínicas, mas lidava mal com o volume de pacientes, que não permitia garantir a prestação de um serviço de qualidade. Por isso não hesitou e formou-se em Osteopatia enquanto mantinha a actividade de fisioterapeuta. O foco numa abordagem holística foi a resposta que encontrou face às limitações que observava nas clínicas. Após anos a trabalhar em Vila Franca de Xira, Coruche e Samora Correia, decidiu abrir a sua própria clínica em Benavente, em 2017, incentivado pelo irmão, João Francisco Oliveira, ortopedista, com quem trabalha em complementaridade.

Antes de arriscar no negócio familiar impôs três condições ao irmão e que foram atendidas. Uma delas era que João Francisco Oliveira assumisse o cargo de director clínico, fizesse infiltrações ecoguiadas e prescrevesse fisioterapia para os seguros, para que os doentes pudessem ser reembolsados. “Se não fosse ele eu acho que nunca abriria uma clínica. Não nasci com visão empresarial e não gosto de arriscar”, assume Jorge Oliveira. Quando a OliveiraSaúde abriu teve logo um volume grande de trabalho. Mas nestas áreas o que conta é a confiança e o “passa palavra”. É raro aparecer um doente na clínica que nunca tenha ouvido falar dos profissionais de saúde que lá trabalham. “Tratar pessoas conhecidas é mais exigente e a responsabilidade é maior. Temos de dar uma boa resposta”, vinca o osteopata.

Para Jorge Oliveira replicar a qualidade dos serviços que são prestados em Benavente e expandir para outras localidades não faz sentido. Dependeria de encontrar profissionais igualmente qualificados e comprometidos, o que actualmente é um desafio devido à crescente procura de profissionais por parte das clínicas e hospitais privados. Humildade, tolerância e paciência para ouvir as pessoas, são valores dos quais não abdica e que têm contribuído para o sucesso da clínica. A OliveiraSaúde recebe cerca de 600 pacientes por mês, dos quais 100 apenas nas áreas de fisioterapia e osteopatia. Além destas especialidades, o centro oferece serviços de dermatologia, pneumologia, psiquiatria, psicologia, otorrinolaringologia e cirurgia vascular.

Jorge Oliveira trabalha 13 horas por dia e é impensável acumular mais horas noutro espaço. Os serviços são valorizados pelo paciente por causa da relação de confiança e proximidade que se estabelece. Nas consultas de osteopatia, por exemplo, acaba por ser um ouvinte. Enquanto realiza as manobras no corpo do paciente a conversa desenrola-se. Quando começaram a trabalhar juntos os irmãos Oliveira eram competitivos e tinham discussões acaloradas. Na memória ficam os almoços que irritavam a mãe porque durante uma hora o tema era anatomia. Hoje o diálogo entre ambos é feito quase no silêncio através dos relatórios e em cada cem casos têm opinião unânime em cerca de 90.

Os maiores desafios são lidar com a degeneração e o insucesso das intervenções devido ao processo normal de envelhecimento dos doentes. Mas devido à complementaridade entre ortopedia e a osteopatia 90% a 95% dos pacientes da OliveiraSaúde não caem no bloco operatório. Um dos recursos antes da operação são as infiltrações ecoguiadas em que através da hidrocortisona se consegue reduzir ou acabar com a dor e os processos inflamatórios. “Um paciente que fica contente e tem resultados nunca mais deixa de vir aqui. É como quando se vai a um cabeleireiro e se gosta”. A avaliação que é feita semanalmente a alguns doentes seguidos na clínica por parte do ortoprotésico tem sido um sucesso. Jorge Oliveira andou vários anos à procura de um médico da especialidade até que encontrou um especialista.