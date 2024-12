A AvalTN presta serviços de arquitectura, avaliação e gestão de imóveis

A AvalTN é referida pelo seu fundador e gestor, Tiago Ferreira, como uma empresa que aposta no profissionalismo, empenhada e comprometida com a qualidade dos serviços prestados e a satisfação dos seus ‘stakeholders’. Criada em 2011 em Lisboa, foi transferida para Torres Novas, algum tempo depois, por ser o concelho de onde Tiago Ferreira é natural. O seu âmbito é nacional e presta serviços de arquitectura, avaliação e gestão de imóveis. Trabalha preferencialmente o segmento residencial e parte do segmento industrial. O gestor não começou por trabalhar no sector, como explica: “o meu percurso passou por outras áreas, mas quando pensei e decidi em 2006 inscrever-me na licenciatura de Gestão Imobiliária foi porque percebi que o imobiliário era um mercado aliciante e representava um enorme desafio”.

Outro desafio foi o de liderar equipas de pessoas. “É um desafio aliciante que nos faz aprender todos os dias. E para isso é necessário, para além de todo o conhecimento técnico que possamos ter, trabalhar e desenvolver a nossa inteligência emocional que é um factor primordial para manter as equipas motivadas e comprometidas com a missão da nossa empresa e a satisfação dos nossos clientes”.

Tiago Ferreira diz que a actividade desenvolvida pela AvalTN depende quase em exclusivo do desempenho enquanto equipa, sendo que um dos constrangimentos que limita a acção da empresa são os aspectos burocráticos dos processos de legalização e licenciamento camarário. Sobre os colaboradores diz que têm sido recrutados na região e que o que é mais valorizado em termos profissionais são as questões financeiras, a estabilidade e a flexibilidade quando existem questões pessoais e familiares que se sobrepõem ao horário de trabalho.