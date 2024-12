Carby continua missão de conquista

A Carby nasceu de um processo de aquisição do Grupo Entreposto pelo Grupo JAP. Apesar de ser uma marca nova, herdou um legado centenário e diversificado da experiência no sector automóvel, de ambos os grupos.

Um dos pilares desse mesmo legado – “Criamos relações” – foi também assumido pela Carby. “Um conceito que começa na relação com os nossos colaboradores, que são o nosso principal activo. Um compromisso que, inequivocamente, se espelha na relação com o cliente, ao nível da proximidade, confiança e satisfação que se conquista”, começou por referir Alberto Godinho, director executivo da Carby.

Na Carby de Santarém (representante das marcas Audi, Volkswagen, Škoda e Hyundai) e na de Vila Franca de Xira (Abarth, Jeep, Fiat, Opel, Peugeot, Citroen), tal como em todo o universo Carby – que contempla a representação de 16 marcas automóveis, distribuídas por mais de 60 pontos de venda e assistência em todo o país –, a sustentabilidade social e ambiental, apoiadas pelo recurso às mais recentes ferramentas tecnológicas, permitem caminhar rumo ao futuro de forma consciente e promissora.

“Queremos, mais do que marcar, liderar uma nova era do retalho automóvel em Portugal. Vamos continuar a implementar serviços inovadores sempre com o foco em melhorar a vida de todos. Do nosso cliente, da nossa equipa e das comunidades que nos rodeiam”, continuou Alberto Godinho.

A prova que a marca Carby está no caminho certo é o facto de, em tão pouco tempo, já ter conquistado a distinção de Marca Recomendada 2024, com duas marcas de retalho, atribuída pela Consumers Trust, que premia as melhores performances no Índice de Satisfação do Cliente, no decurso do ano de 2023.

O director executivo da Carby confirmou ainda que se irá continuar a priorizar a digitalização com reforço do nível de proximidade com o cliente, de forma a garantir uma experiência personalizada, fazendo jus ao mote: “Movidos por si”.

“Pretendemos criar elos de confiança com o cliente, para que nos considere como um parceiro, alguém com quem possa contar sempre que necessitar”, concluiu o director da Carby.