No Aviário de Santa Cita há sempre 250 mil galinhas em actividade

O Aviário de Santa Cita dedica-se à exploração de galinhas que produzem ovos incubáveis, de onde nasce o chamado pinto do dia. Sediada na freguesia de Asseiceira, concelho de Tomar, integra desde 2006 o renomeado Grupo Valouro. Nas suas diversas unidades, a empresa tem normalmente em actividade 250 mil galinhas, produzindo anualmente à volta de 40 milhões de ovos. Ali começa a gestação de muito do futuro frango para churrasco consumido no nosso país.

A produção do Aviário de Santa Cita é destinada a unidades do Grupo Valouro e também a outras empresas do mercado nacional e espanhol. O mercado interno já não consegue absorver a produção toda, como realça a administradora do Aviário de Santa Cita, Inês Ferreira, engenheira de Produção Animal formada na Escola Superior Agrária de Santarém. No ano de 2023, o Aviário de Santa Cita registou um volume de negócios de 10 milhões de euros.

A empresa conta actualmente com 33 colaboradores. A dificuldade na contratação de mão-de-obra para trabalhar nas explorações avícolas tem sido uma realidade nos últimos anos. Os anúncios de emprego para trabalhar nas explorações ficam invariavelmente sem resposta, ao contrário do que sucede em relação ao recrutamento de pessoal para a área administrativa. Essa situação leva o Aviário de Santa Cita a recorrer a muitos trabalhadores imigrantes, a quem acaba por proporcionar também alojamento, água e luz gratuitamente.

A burocracia é outro desafio constante, nomeadamente quando se trata de obter licenças e autorizações para novos investimentos, seja para um furo de captação de água ou para um novo pavilhão, por exemplo. As exigências ambientais também são muito acentuadas e o controlo sanitário das explorações é constante, seja pela Direcção-Geral da Alimentação e Veterinária (DGAV), seja pelo laboratório interno. Inês Ferreira aproveita para desfazer um mito, referindo que está altamente condicionado o uso de antibióticos nas galinhas reprodutoras, que só são ministrados com justificação cabal.

A empresa tem investido em centros de produção mais amigos do ambiente e do bem-estar animal, como aconteceu na unidade de Curvaceiras, onde foram construídos de raiz quatro pavilhões equipados com tecnologia avançada que permite fazer o controlo de luz e o controlo ambiental dentro do pavilhão, como humidades e temperaturas.

O objectivo do grupo é estender esta inovação, principalmente a nível de controlo ambiental, a todas as unidades do grupo. Essas condições proporcionam camas melhores e mais secas para as galinhas, o que garante melhor bem-estar animal. As camas são feitas com estilha de madeira e cada bando de galinhas e galos permanece fechado 40 semanas num pavilhão durante o processo produtivo. Completada essa etapa, as galinhas vão para abate em unidades do grupo e para Espanha.

Inês Ferreira assume que o fantasma da chamada gripe das aves continua a assombrar a actividade. Se surgir um caso num aviário, num raio de 10 quilómetros não pode entrar nem sair nada em cada exploração e a produção fica fortemente condicionada durante algum tempo. Daí as tão rigorosas medidas de biosegurança que têm implementadas.