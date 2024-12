Quintinha d’aldeia nasce das poupanças de 25 anos de um casal com gosto pelos sabores tradicionais

Tudo o que se produz na fábrica da Quintinha d’aldeia, em Pernes, concelho de Santarém, tem a marca da tradição. Empresa familiar fundada em 2014 por Susana Santos e Paulo Piedade representa a ambição de se tornarem empresários depois de 25 anos a trabalharem por conta de outrem. Todo o dinheiro que poupado ao longo desse tempo, explicam, foi investido na compra e transformação das instalações de onde sai actualmente uma grande variedade de enchidos, muitos dos quais premiados a nível nacional.

A Quintinha d’aldeia é a continuação dos saberes de Rosário e António Santos, pais da administradora Susana Santos, que no arranque da empresa fizeram a diferença na produção, pondo em prática largos anos de experiência na produção de enchidos de forma tradicional. Nesses primórdios da fábrica chegavam a atar à mão 600 quilos de enchidos por dia. Uma parte importante do processo que é hoje feita com recurso a maquinaria, também utilizada no processo de enchimento. Mas a industrialização na feitura dos enchidos fica-se por aí já que o restante, desde o corte das carnes e mistura das mesas, à secagem continua a ser feito de forma tradicional, neste caso, com recurso a fumeiros a lenha, tal como se fazia antigamente.

Manter o processo de fabrico o mais tradicional possível, mas sem perder a corrida de um crescimento sempre muito ponderado foi uma decisão tomada sem arrependimentos por Susana Santos. A empresária de 51 anos, natural de Alenquer, mas a residir desde os 12 anos em Pernes, defende que uma empresa que quer ter sucesso pelo que comercializa jamais pode iniciar com um bom produto e ir perdendo qualidade em detrimento da ambição desmesurada pelo lucro e crescimento. Não é, vinca, nem nunca será esse o caminho da empresa que juntamente com o marido criou a pulso e, orgulhosamente, sem recurso a empréstimos bancários.

A Quintinha d’aldeia oferece actualmente todo o tipo de produtos de enchidos e charcutaria, desde o chouriço de carne extra, à tradicional morcela, farinheiras fina e amarela, painho, pernil, torresmos, chouriço picante e morcela de arroz. Actualmente há dois produtos que se destacam pela originalidade e irreverência: o chouriço de touro bravo e o cozido d’aldeia. O primeiro, produto com marca Fumeiros da Lezíria nasce da vontade de inovar e, ao mesmo tempo, trazer o Ribatejo para dentro dos sabores da Quintinha. O segundo, também ele uma inovação, agrega num pacote selado todo o sabor do tradicional cozido à portuguesa. Considerado sabor do ano de 2023 é um produto elaborado com matérias-primas certificadas e de qualidade superior e que permite, em poucos minutos e de forma fácil, servir um prato que é memória afectiva de ser-se português.

A qualidade da matéria-prima e a segurança alimentar com que esta é trabalhada é o mais importante para a Quintinha d’aldeia, que cumpre os mais altos padrões e tem implementado um programa de Higiene e Segurança Alimentar, que abrange todo o seu funcionamento, desde a recepção, produção, armazenamento e venda. A trabalhar praticamente desde a sua fundação com quatro fornecedores, que semanalmente transportam para a fábrica uma média de duas toneladas de carne fresca, esta empresa privilegia uma relação de confiança e proximidade para que os compromissos sejam cumpridos e os padrões de qualidade uma constante. Até porque se não o forem, salienta a CEO, a matéria-prima não é aceite.