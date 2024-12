SISAV arranca com nova unidade de regeneração de óleos lubrificantes usados na Chamusca

O Sistema Integrado de Tratamento e Eliminação de Resíduos, S.A. (SISAV) prepara-se para inaugurar, na Chamusca, uma unidade de regeneração de óleos lubrificantes usados, reforçando o seu compromisso com a sustentabilidade e a economia circular na região do Vale do Tejo.

A nova infraestrutura, que envolveu um investimento de 15 milhões de euros, é dedicada ao tratamento e reaproveitamento de óleos lubrificantes usados, promovendo uma gestão ambiental mais responsável e inovadora.

Com uma capacidade para processar 20.000 toneladas de óleos minerais usados por ano, a unidade utiliza tecnologia avançada para regenerar óleos provenientes de veículos, máquinas industriais e outros equipamentos.

Após um processo rigoroso composto pelas fases de pré-tratamento, pré-flash, desmetalização, desasfaltação e fraccionamento, o óleo reciclado volta ao mercado com características originais e elevada qualidade, pronto para ser reutilizado na formulação de novos lubrificantes.

Este projecto não só reduz o impacto ambiental associado à gestão inadequada de óleos como também diminui a necessidade de extracção de petróleo virgem. O processo de regeneração permite uma redução significativa nas emissões de carbono quando comparado à produção de óleos novos, ou outras soluções de tratamento como a valorização energética, contribuindo para a diminuição da pegada de carbono do sector.

A nova unidade é vista como um contributo relevante para o cumprimento das metas ambientais de Portugal, ajudando a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e a preservar recursos naturais.

Além dos benefícios ambientais, a unidade representa também um impulso económico para o concelho da Chamusca, gerando novos postos de trabalho e impulsionando o sector da reciclagem e da inovação tecnológica, contribuindo para o desenvolvimento socioeconómico local, fortalecendo a economia e incentivando a adopção de práticas sustentáveis.

Com este projecto, o SISAV consolida-se como um dos principais agentes na área da gestão ambiental em Portugal, promovendo práticas de reaproveitamento de resíduos e criando um impacto positivo que contribui para um futuro mais verde e sustentável.