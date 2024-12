Consolidação do projecto e criação do Grupo Vomera

Conquistar a confiança de todos os que nos acompanham na cadeia de valor foi e é um processo irreversível e que tem de ser alicerçado em compromissos sérios e de rigor. E no Grupo Vomera queremos que assim seja.

Há cinco anos iniciámos uma caminhada de compromisso, alicerçada no rigor, na ambição e no profissionalismo como valores principais ao estabelecimento dos nossos serviços. Não nos arrependemos do percurso. Aprendemos, erramos, crescemos, consolidamos, mas, acima de tudo, construímos uma empresa sólida, de referência e que ocupa hoje um lugar de destaque na engenharia e construção.

É neste quadro que nos comprometemos para os próximos cinco anos a assumir um plano de transformação que vise alavancar os negócios do grupo, com foco na actividade core, a engenharia e construção. Esse plano visa estabelecer equipas cada vez mais fortes, lideranças claras e de visão de futuro, capazes de fazer acontecer, de agir e de não reagir, de construir um futuro mais sustentável.

Temos por princípio fazer bem. Para a escala que queremos atingir temos de alargar os princípios e o fazer apenas bem não chega, é necessário também fazer em escala. E neste quadro estamos de plena convicção que não há ninguém mais habilitado do que as nossas equipas para encarar este desafio, com os necessários reforços e ajustes, mas dentro do ADN que até aqui foi construído.

2024 está a ser um ano de viragem. Um ano de decisões estratégicas e algumas difíceis. Mas estamos altamente empenhados para tomar as melhores decisões, sendo certo que toda a estrutura terá de estar sensibilizada e envolvida nas adaptações necessárias. Confiámos nos melhores, seremos mais rigorosos na definição das metas e no cumprimento das mesmas, delegando em cada chefia ainda mais responsabilidade para atingir essas mesmas metas, juntamente com as equipas de cada projecto. Teremos no mérito e na confiança os principais indicadores para escolha dos melhores.

E porque é com confiança que encaramos o futuro, iremos estabelecer com as nossas equipas e respectivas chefias um plano de transformação do Grupo Vomera direccionado para as áreas core, em que o sucesso vai depender claramente do desempenho dos parceiros internos e externos, colaboradores e stakeholders em particular.

Assumimos recentemente ser um dos principais players a nível regional no sector da engenharia e construção. Conseguimos! Assumimos agora que queremos mais, e queremos ser um dos principais players a nível nacional, apostando na consolidação e alavancagem em regiões estratégicas do território nacional e na aposta na internacionalização em geografias estratégicas.

É deste modo impreterível perceber que a Vomera terá desafios diferentes no futuro, quer no âmbito nacional, quer no âmbito internacional, vendo nos seus colaboradores e nos seus parceiros elementos importantes para a consolidação dos negócios nestas geografias.

A aposta na criação de melhores condições de trabalhos, em novas instalações e equipamentos, na formação e relacionamento constante com as comunidades com quem interagimos, num quadro de responsabilidade social e ambiental, são vectores estratégicos imprescindíveis à continuação do nosso percurso.

A árdua caminhada que temos vindo a fazer não nos deixa vaidosos, pelo contrário, reconhecemos que temos tomado decisões difíceis e que muito sacrifício tem sido exigido a cada um individualmente para salvar um todo.

Sentimo-nos porém reconhecidos pelo esforço conjunto e orgulhosos da equipa do Grupo Vomera que incansavelmente se mantém ao nosso lado, nesta caminhada que nos dignifica a todos.

Muito há por fazer, é verdade, mas temos como um dos nossos valores de base o respeito pelos compromissos que assumimos e, determinadamente, não nos desviaremos no caminho que nos levará a alcançá-los.

Até porque, num exercício sumário do que foram os primeiros cinco anos da Vomera, provámos que quando temos confiança o futuro acontece!

Hoje somos um grupo de empresas, com colaboradores, parceiros e clientes que muito nos orgulham, mas acima de tudo com equipas determinadas em implementar, controlar, e valorizar todas as medidas com as quais nos comprometemos.

Obrigado a todos os que nos ajudaram a chegar até aqui! Obrigado a todos os que confiam no Grupo Vomera para alcançar o futuro promissor e de grandes projectos.