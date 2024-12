Sector avícola do Grupo Valouro é o maior da Europa com produção própria

O Grupo Valouro, com instalações distribuídas por múltiplos locais em Portugal, de Albufeira a Bragança, e também na Extremadura Espanhola, tem longas tradições no sector avícola, sendo porventura a empresa familiar mais antiga da Europa naquela actividade, que se mantém em permanente expansão produtiva e actualização tecnológica.

Disponibiliza uma ampla gama de produtos designadamente rações para animais e produtos avícolas no sector da carne, desde as aves do dia, aos produtos finais (frangos, perus, patos) incluindo os respectivos transformados.

No mercado interno abastece os distribuidores de carne de aves (grandes superfícies, churrascarias, talhos) e os criadores de aves (fornecendo aves do dia e rações). Ademais exporta ovos para incubação, pintos do dia e carne de aves.

A empresa foi criada em 1875 pelos antepassados dos actuais proprietários, dedicando-se inicialmente ao abate e comercialização de aves, nomeadamente junto de empresas internacionais de transportes ferroviários e marítimos, e também dos hotéis de Lisboa.

Até 1960 o consumo de carne de aves era muito baixo em Portugal, tendo então sido instalados dois matadouros privados, pertencendo um deles ao Grupo Valouro, que assim alargou progressivamente a sua actividade a toda a fileira da carne de aves, desde o pinto do dia e respectiva criação, abate, transformação e comercialização através de múltiplos canais.

Paralelamente o Grupo instalou, uma unidade de extracção de óleo de soja, com vista principalmente ao aproveitamento do respectivo bagaço como importante fonte proteica utilizada na alimentação das aves; uma instalação de compostagem de estrumes de aviário com vista a proporcionar aos agricultores um correctivo orgânico isento de qualquer agente patogénico; centrais fotovoltaicas e eólicas que tornam o Grupo auto-suficiente no que concerne à energia eléctrica.

Em termos de economia circular e de escala, ressalta a unidade de criação de frangos instalada na Herdade da Daroeira, sita em Alvalade do Sado, onde diariamente são recebidos 50.000 pintos, em parte alimentados com milho produzido na mesma propriedade e cujos subprodutos são aproveitados para alimentação de animais de companhia. O empreendimento foi classificado pela Ordem dos Engenheiros com um dos 10 mais importantes efectuados no sector agrícola português nos últimos 20 anos.

O Grupo Valouro tem cerca de 2.500 colaboradores distribuídos por quatro dezenas de empresas, cabendo à actividade avícola de multiplicação 555 trabalhadores. Em geral os colaboradores do Grupo denotam grande fidelidade por sentirem um ambiente de trabalho em que são respeitados, ouvidos e recompensados em sintonia com o mercado nacional, a que acresce a atribuição de prémios de desempenho. Exceptuando os quadros com formação superior, a generalidade dos trabalhadores recebe formação profissional no próprio Grupo.

Um dos seus quadros é Manuel Chaveiro Soares, engenheiro agrónomo, que se iniciou a nível profissional, como consultor no domínio da nutrição animal na empresa Rações Valouro, S.A. enquanto docente de Zootecnia no Instituto Superior de Agronomia e que, a partir de 1986, teve o privilégio de participar no arranque da empresa de multiplicação avícola do Grupo que, actualmente, é a maior da Europa com produção própria exclusivamente, e cujo valor das exportações corresponde a mais de 50% da facturação anual da empresa.

A orientação que guia os líderes do Grupo Valouro, António José e José António dos Santos, é resumida da seguinte forma: “sempre respeitámos a herança dos nossos antepassados, mas o que nos mobilizou foi construir o futuro”.