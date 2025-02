Festas em Amiais de Baixo com cartaz variado e homenagem a banda centenária

O cartaz musical da próxima edição das Festas em Honra do Mártir São Sebastião, em Amiais de Baixo, concelho de Santarém, conta com artistas como David Carreira, Bárbara Tinoco, Carolina de Deus e Jorge Guerreiro. São esperados milhares de visitantes durante as celebrações que começam na sexta-feira, dia 21 de Fevereiro, com baile ao som da banda Bico de Obra, seguido do concerto de David Carreira.

No sábado, dia 22, para além da habitual quermesse, há animação pela tarde fora com o Grupo de Bombos e Tombos de Vila Nova e a Orquestra Filarmónica 12 de Abril, acompanhados de fogo-de-artifício diurno. À noite entra em palco a banda Linha de Água e Bárbara Tinoco. No domingo, têm lugar as actuações da banda ATK e de Carolina de Deus. Na segunda-feira, dia 23, o baile é com a banda Enigma e concerto com Jorge Guerreiro. Todas as noites, depois dos concertos, a animação continua com DJ’s.

No último dia das Festas em Honra do Mártir São Sebastião, na terça-feira, será a apresentação da nova comissão de festas, que vai organizar os festejos do próximo ano. Nesse dia haverá duas sessões de arraial e leilão. Os festejos terminam com fogo de artifício ao som da Orquestra Filarmónica 12 de Abril.

Homenagem a uma orquestra centenária

A edição deste ano ganha ainda mais destaque graças à celebração do centenário da Orquestra Filarmónica 12 de Abril, no domingo às 18h00. Presença habitual nos festejos em Amiais de Baixo, a orquestra centenária foi fundada em Abril de 1925 como a “Banda 12 de Abril”, em Águeda, Aveiro. A “Oficina de Orquestra”, a escola da banda fundada em 2006, oferece actualmente as primeiras lições de música e instrumentos a cerca de 50 alunos a partir dos seis anos.

A Festa em Honra do Mártir São Sebastião acontece há mais de 150 anos e é um marco no calendário anual de eventos de Amiais de Baixo. As procissões que se realizam a noite de sábado e nas tardes de domingo e de segunda-feira são momentos importantes nestas festividades. Um dos pontos altos das celebrações acontece quando o andor com o Arcanjo São Miguel sai da capela do cemitério mais antigo da vila depois de lá ter pernoitado junto da imagem de Nossa Senhora da Graça, durante os dias em que decorre a festa. Em 2010, 624 pessoas carregaram archotes ao longo dos 1.620 metros do percurso da procissão e colocaram a procissão no Livro dos recordes do Guiness.