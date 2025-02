Nuno Sousa é o barbeiro da Barbearia Spot12 e também faz serviços ao domicílio

Nuno Sousa, de 44 anos, natural de Amiais de Baixo, abriu a Barbearia Spot12, na sua terra, em Dezembro de 2021. A oportunidade de ser barbeiro surgiu por acaso e acabou por se tornar numa actividade de que aprendeu a gostar. “Quando fiz a formação, foi por necessidade, mas também por ser uma arte com muita tradição em Amiais de Baixo”, explica.

Cortes de cabelo (clássicos e modernos), barba à máquina, barba com navalha com aplicação de toalhas quentes, e serviço de barboterapia, para relaxamento e hidratação facial, são aquilo que os clientes podem encontrar, no nº 7 da Rua Dr. Ferreira da Silva. No local também estão à venda produtos para cuidados de cabelo e barba das melhores marcas de cosmética do mercado. A grande parte dos clientes da Barbearia Spot12 são de Amiais de Baixo, bem como de localidades vizinhas. Há também emigrantes que gostam de lá ir quando vêm à terra pois, além dos serviços prestados, também é um local de encontro e convívio.

A Barbearia funciona de terça a sexta das 16h00 às 20h00 e das 20h30 às 22h00 e ao sábado das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às 19h00. E Nuno Sousa também faz domicílios para atender pessoas que têm dificuldade em deslocar-se.

No futuro o barbeiro poderá vir a criar outros serviços. “Tenho algum espaço livre que poderia servir para ter também alguns gabinetes com opções a nível de estética, tanto para homem como para mulher”, explica.