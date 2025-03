Materiais da Ribatubos chegam a obras em todo o país

Ribatubos – Tubagens e Acessórios, fundada por Joaquim Rosário Luís e os seus dois filhos Teresa Rosário e Paulo Rosário, é uma empresa sediada em Santarém, com 27 anos de existência.

Teresa Rosário e seu pai iniciaram a sua carreira profissional numa outra empresa do mesmo ramo. Após o encerramento da mesma, decidiram em conjunto com o seu irmão Paulo Rosário criar a Ribatubos.

Teresa Rosário, diretora financeira da Ribatubos, confessa que, no início não esperava o crescimento que a empresa veio a ter.

“Nunca esperei que a empresa chegasse a ter a visibilidade e notoriedade que tem actualmente no sector. Conseguimos isso devido a muito trabalho, esforço e dedicação”, sublinha. A empresa vende materiais para todo o país, apesar de os clientes serem, na maioria da zona de Santarém. “Temos muitos clientes de Santarém que executam obras noutras zonas do país e por isso fazemos entregas em todo o país, através de transportadoras. Também exportamos, principalmente para Angola, Moçambique e Marrocos”.

Melhorar o serviço e modernizar ao máximo para servir mais e melhor os clientes, são os planos da Ribatubos que comercializa todo o tipo de material para regas, canalizações e jardins. A empresa tem uma equipa de vinte profissionais, serviço de balcão, aconselhamento ao cliente e um armazém com muito material em stock.

A loja fica no prolongamento da Praceta Jaime Cortesão, Lote 4 Cave Esquerda e o armazém na Praceta Joaquim Lima Monteiro, Pavilhão 1, na Zona Industrial de Santarém. Funciona, de segunda a sexta das 9h00 às 13h00 e das 14h30 às 18h30, na loja da cidade e armazém. A loja também abre aos sábados de manhã, entre as 9h00 às 13h00.