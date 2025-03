Santarém não é uma cidade de estudantes mas é cada vez mais atractiva para jovens

Passa o feriado municipal em Santarém ou aproveita para ir a algum lado?

Aproveito o feriado municipal para passar tempo com o meu pai visto que no dia 19 de Março também se celebra o dia do pai. Quer seja na cidade quer seja fora, o importante é aproveitar o dia em família.

Sabe quando são os feriados municipais de municípios vizinhos? E eles interferem com o trabalho da sua empresa?

Embora os feriados municipais dos municípios vizinhos não interfiram directamente com o trabalho da empresa, podem ser dias de maior afluência e procura dos nossos serviços por parte de pessoas desses municípios.

Este ano vão realizar-se eleições autárquicas. Quais os principais problemas de Santarém a que os candidatos deviam dar atenção?

A meu ver, é muito importante a apresentação de medidas que promovam a fixação de jovens na cidade e a revitalização do centro histórico. A falta de habitação e o aumento do investimento público e privado são também temas que devem ser considerados problemáticos no desenvolvimento da cidade.

Santarém já tinha um Instituto Politécnico e o ISLA Santarém também passou a ter a designação de Instituto Politécnico. Já vê Santarém como uma cidade de estudantes?

Embora Santarém não seja uma cidade de estudantes, com o desenvolvimento que tem sido promovido, a cidade começa a ser cada vez mais atractiva para jovens estudantes.

A sua empresa tem beneficiado com os jovens formados nas escolas superiores do Instituto Politécnico e no ISLA Santarém?

Não temos beneficiado com os jovens que se formam nas escolas superiores da cidade.

Têm chegado ao concelho de Santarém e à região, imigrantes de várias nacionalidades para trabalhar em diversos sectores de actividade. Já recorreu a trabalhadores imigrantes? O que pensa sobre este assunto?

Já recorremos várias vezes a trabalhadores imigrantes, ainda que cada vez seja maior a escassez de profissionais qualificados no contexto das oficinas.

Qual é a coisa mais importante que Santarém tem?

Para mim, é a minha família. No entanto, é uma cidade que face à sua história e localização geográfica pode ser dinamizada e desenvolvida potenciando o seu verdadeiro valor.