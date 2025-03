Macrofal – Liderança, Inovação e Utilidade

Fundada em Março de 1995, a Macrofal no seu papel de armazém grossista e de venda ao público, sempre assumiu o compromisso de ter soluções inovadoras para o sector da construção, destacando-se na oferta de produtos e serviços centrados nas tendências do mercado, e nas necessidades dos clientes.

Com uma experiência sólida no seu segmento, a Macrofal sempre procurou a excelência através da qualidade dos materiais e das parcerias estabelecidas, chamando a si a missão de proporcionar aos clientes a formação e as ferramentas adequadas para garantir bons resultados para todas as partes envolvidas, tanto no sucesso dos negócios, como nos processos construtivos.

A Macrofal persegue os melhores padrões de liderança, no que diz respeito ao relacionamento com o cliente, de inovação quanto à procura e oferta de materiais tecnicamente diferenciados, e de utilidade na ajuda à escolha, prescrição, e fornecimento de amostras e documentação.

A sua área de actuação inclui todo o Ribatejo, a grande Lisboa e o Alentejo central, onde possui uma filial, na zona industrial de Évora.

O negócio da Macrofal centra-se nos sistemas de construção em seco, que se baseiam nas placas de gesso, perfis, acessórios e isolamentos, mas dispõe igualmente de soluções para fachadas ventiladas, pavimentos e coberturas. À sua oferta especializada, junta as ferramentas, materiais de fixação, impermeabilização, revestimentos e pavimentos, que podem ser consultados na sua página em www.macrofal.pt/marcas.

Escolher a Macrofal como fornecedor, é descobrir uma equipa que recebe de forma interessada e amigável, mas acima de tudo que gosta de proporcionar boas experiências a quem visita os seus armazéns.

Macrofal, 07 de Fevereiro de 2025.

Manuel Paulo - Sócio Gerente