Aproveitamos o feriado municipal de Santarém, a 19 de Março, dia de São José, para celebrar a união da nossa família. Há uma missa celebrada em honra de S. José e agradecemos a protecção divina na celebração também do dia do pai. Aproveitamos as festas da autarquia que juntam toda a comunidade, e num ambiente de festa com amigos e família celebramos a magia deste dia tão importante e com tanto significado para nós cristãos.

Os feriados municipais dos municípios vizinhos de Santarém são igualmente importantes para o distrito. As pessoas aproveitam para se deslocar e, no caso da nossa óptica Eyesforyou, fazem marcações de exames visuais com mais disponibilidade.

O principal activo da cidade de Santarém são as pessoas. São elas que cuidam da nossa cidade, que fazem com que ela cresça, que cuidam do nosso património. Somos capital do gótico, temos monumentos e uma rota turística que recebe centenas de visitas diárias. Temos ao nível da restauração, os melhores e mais diversificados restaurantes do país.

Os nossos empresários investem, orgulham-se dos seus projectos e querem fazê-los crescer. É assim há muitas gerações e o espírito empreendedor das camadas mais jovens fará certamente a diferença para Santarém continuar a crescer com muita diferenciação.

Este ano será ano de eleições autárquicas e a nossa expectativa é que Santarém continue com este trabalho ascendente que tem sido desenvolvido. O investimento privado na cidade trará certamente um crescimento há muito esperado por todos nós e a nossa localização privilegiada fará de Santarém uma cidade emergente com melhorias significativas ao nível da saúde, da educação, da indústria e do património.

Santarém está no caminho certo para continuar a ser uma referência na formação de jovens. A elevação do ISLA a politécnico e os esforços da autarquia para que se consiga trazer outras valências e cursos para a cidade, farão de Santarém uma referência a nível nacional.

Todos nós que vivemos na cidade beneficiamos com a formação dos jovens. A captação dos mesmos na cidade e a possibilidade de dar emprego e oferecer estágios aos recém-licenciados permite à Eyesforyou beneficiar de apoios e da mesma forma podemos ajudar a criar bases e experiência para os jovens e ajudá-los a agarrar oportunidades sólidas no mercado de trabalho.

O fenómeno da imigração é global e não diz respeito apenas à nossa cidade. É um fenómeno também antigo, pois já há muitas gerações que tantos portugueses partiram em busca de um sonho… agora cabe-nos a nós ajudar outras pessoas que procuram o nosso país para alcançarem esse sonho.

Acredito que a imigração, especialmente na nossa vertente da agricultura, é fundamental para o crescimento da região. Penso que todos, em sociedade, nos podemos adaptar e conviver em harmonia, sabendo respeitar as diferentes culturas.

Gostava de agradecer a todos os amigos, clientes e a todos os clientes que ficaram amigos o terem visitado a nossa loja Eyesforyou Optivisão. Agradecer-lhes o terem acreditado em nós e no nosso trabalho. A todos eles Bem Haja! .