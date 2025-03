Denticare usa novas tecnologias para aumentar rigor e precisão dos tratamentos

A Clínica Denticare afirma-se como um centro de referência a nível regional no que diz respeito à excelência dos seus tratamentos na área da Medicina Dentária. O projecto idealizado e construído pelo seu director clínico, Diogo Baptista, juntamente com uma equipa sólida e especializada de médicos dentistas nas mais diversas áreas de intervenção oral, fazem um trabalho de detecção e diagnóstico precoce dos problemas que provocam o desequilíbrio na cavidade oral e o seu correcto aconselhamento e tratamento, por forma a devolver a função e estética perdidas.

Munida das mais recentes tecnologias, a Denticare põe ao serviço dos seus utentes as ferramentas necessárias para um correcto diagnóstico oral, nomeadamente a utilização de Microscópio/Lupas de Ampliação, Radiografias Digitais passando pela Tomografia 3D – CBCT que de entre as diversas vantagens, permite o planeamento de Cirurgia Guiada de Implantes, técnica inovadora que permite aumentar o rigor e precisão do planeamento e execução de todo o tratamento.

A inovação tecnológica oferece, também, a possibilidade de antever o resultado final de uma reabilitação oral antes de qualquer acto irreversível. Através da recolha de alguns dados clínicos, radiográficos e fotográficos, é possível projectar virtualmente o futuro sorriso, dando uma noção concreta ao paciente de como poderá ficar.

Ultimamente, aliado a todos os procedimentos restauradores da cavidade oral, a Denticare dispõe ainda de um corpo clínico especializado na harmonização oro-facial, que procura proporcionar um equilíbrio entre a relação estética e funcional do sorriso com o rosto do paciente. Através da aplicação da Toxina Botulínica corrigem-se assimetrias, melhoram-se proporções faciais, garantindo um aspecto rejuvenescido de toda a região oro-facial. “Volte a sorrir na Denticare!”, refere Diogo Baptista.