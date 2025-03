Distriovo fornece com rapidez estabelecimentos de hotelaria, restauração e supermercados

A Distriovo, com sede em Salvaterra de Magos, criada há doze anos, tem como finalidade servir, com a máxima rapidez, o canal Horeca (estabelecimentos hoteleiros, de restauração, cafetarias, bares, refeitórios, hospitais (ex: Hospital de Santarém, onde estão cerca de oitenta por cento dos seus clientes, e a rede de supermercados.

Actualmente a Distriovo comercializa duas dezenas de produtos. Na área da panificação os principais produtos são os ovos, o açúcar, a farinha, o óleo, o leite e as natas (representante da Parmalat na região). Na restauração destaca-se o arroz, os refrigerantes de lata, e as águas do Caramulo, onde é representante na região, para o balcão de pastelaria. Nos supermercados lidera com a venda dos ovos, onde nunca irá negligenciar as lojas tradicionais.

Como o nome da empresa indica, os ovos são o principal produto. "Quando contactamos um cliente a base da venda são os ovos, os outros produtos são complementos à venda", explica o proprietário e gerente, Emanuel Silva, que faz questão de realçar o apoio inicial que recebeu da empresa "Clara & Gema", de Fátima.

A Distriovo tem clientes em Lisboa, na região do Alentejo e do Ribatejo, bem como em Espanha. Em Lisboa, Odivelas e Almada a Distriovo tem as lojas Mercadinho do Ovo. Para além de Emanuel Silva, a empresa tem ao seu serviço Manuel Viegas, com muita experiência no ramo das entregas, e Pedro Francisco que é responsável pela armazenagem e parte de escritório.

Ter colaboradores dedicados, que se importam com o cliente, com o preparar a mercadoria correctamente, entregar a horas, aceitando trabalhar a horas diferentes - porque nas entregas há que sair, muitas vezes, às 6h da manhã, - tem sido essencial para o crescimento da empresa.

"Se o cliente me telefonar hoje, porque lhe caiu uma encomenda ou um serviço, e precisa de mercadoria, nós entregamos, mesmo não estando na rota. Um cliente nunca fica por servir. A confiança que o cliente tem em nós é a nossa imagem de marca", sublinha o gerente.

Uma das grandes surpresas do proprietário da Distriovo, que não acreditava muito no poder da publicidade, foi o efeito da divulgação da marca nas carrinhas. Quanto à opção de criação da empresa, diz que foi o melhor que poderia ter feito. " Faço o que gosto, trabalho com pessoas excepcionais, tenho bons clientes, bons fornecedores. Trabalho muito, mas sou feliz no que faço".