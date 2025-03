Querido Mudei a Casa Obras | Artur Silva de Santarém com distinção na Gala Anual da Marca

A unidade Querido Mudei a Casa Obras - Artur Silva, de Santarém, foi nomeada, a 7 de Fevereiro, durante a Gala da XIV Convenção Melom e Querido Obras, realizada na Figueira da Foz, para os prémios Acreditar e Divulgação da Marca respeitantes ao trabalho realizado durante o ano de 2024, tendo recebido este último.

"Além de nós havia mais quatro colegas a concorrer a esse prémio, que distingue a unidade que ao longo do ano, melhor destacou a marca, quer através de publicidade, marketing digital, participação em eventos ou de outra forma", explica Artur Silva.

A unidade Querido Mudei a Casa Obras - Artur Silva realiza remodelações, design de interiores, pintura interior e exterior, electricidade, canalização, carpintaria e marcenaria com fabricação de móveis planeados, reabilitação de jardins, entre outros serviços, numa abordagem colaborativa com os clientes para transformar sonhos em realidade tornando cada projecto único e especial.

De entre os trabalhos mais recentes feitos pela equipa, Artur Silva destaca um, como sendo o que mais prazer lhe deu fazer. "Foi a remodelação de uma casa de banho, devido à transformação visual rápida e impactante. Foi um desafio técnico e criativo devido às exigências do cliente, que culminou na satisfação total do mesmo e no elogio feito", sublinha.

Localizada na Portela das Padeiras, em Santarém, junto à Estrada Nacional 3 número 144, a equipa é uma perfeita junção da experiência, inovação e visão contemporânea sendo composta por Artur Silva, Edson Fernandes, Marlene Silva e Silmara Ferreira. Os pedidos de orçamento podem ser feitos em www.queridoobras.pt/artursilva, e na sede de segunda a sexta-feira das 09h00 às 18h00.

O Querido Mudei a Casa Obras - Artur Silva integra a rede número um de obras em Portugal que presta serviços na área da construção civil e remodelação geral de imóveis. Como principais dificuldades, a empresa aponta a falta de mão-de-obra qualificada, a burocracia a nível de licenciamentos e os custos elevados dos materiais, bem como os longos prazos para entrega dos mesmos.