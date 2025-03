Apoiar os novos investimentos sem descurar as empresas que já existem

A cidade de Santarém continua de costas voltadas para o rio. É um assunto a que os políticos deviam dar mais atenção. Devia ser dada especial atenção ao desenvolvimento ribeirinho, nomeadamente na zona da Ribeira de Santarém.

Não é dado muito apoio às pequenas e médias empresas, existentes na zona industrial. Os novos investimentos são importantes, mas não podemos descurar as empresas que já existem, sendo necessário melhorar as infra-estruturas existentes.

Já no tempo dos meus primos mais velhos, que hoje têm 40 anos, se sentia Santarém como uma cidade de estudantes. Os pólos académicos que existem têm uma grande presença e uma grande força no desenvolvimento da nossa cidade. Cada vez mais jovens procuram a cidade para estudar.

A Martinho Auto, Ldª é uma empresa que prima pela qualidade de trabalho e pela formação dos jovens. Eles são o nosso futuro e o futuro das empresas e do nosso desenvolvimento seja económico ou social.

Já passaram vários jovens pela Martinho Auto, seja por estágio ou até mesmo após o estágio ficando a trabalhar connosco. São uma mais-valia para a nossa empresa e é um orgulho saber que eles se sentem bem a trabalhar e a aprender connosco.

Santarém está a tornar-se, cada vez mais, numa cidade de serviços e como tal temos de dar cada vez mais resposta a isso. Temos de primar pela qualidade, pela formação e pela empregabilidade a longo prazo.

Santarém é a minha cidade natal, é a minha terra. Foi onde nasci e onde cresci. Estarmos a 40 minutos do aeroporto de Lisboa e termos muitos serviços, públicos e privados capazes de resolver os nossos problemas é uma importante mais-valia. Falo por experiência própria.

Passo o feriado municipal de Santarém, 19 de Março, que é também Dia do Pai, em família. Prezo muito a união familiar e acho que ela deve ser manifestada todos os dias. Para além disso, os feriados municipais são um marco para cada município e devem de ser celebrados.