A Festa do Vinho e das Adegas anima Aveiras de Cima até domingo

Aveiras de Cima, a vila museu do vinho do concelho de Azambuja, recebe a 19ª edição da Ávinho - Festa do Vinho e das Adegas, de 11 a 13 de Abril. Um evento icónico na região onde cada visitante, ao adquirir uma caneca de barro alusiva ao evento, ganha o direito a provar gratuitamente os vinhos de mais de uma dezena de vitivinicultores participantes que abrem as portas das suas adegas instaladas ao longo das ruas da vila.

A inauguração do certame acontece na sexta-feira, 11 de Abril, pelas 18h00, no Largo da República, seguindo-se a abertura das adegas com animação de rua à mistura, a cargo da Bandinha Filarmónica de Aveiras de Cima e dos Zés P’reiras Unidos da Paródia. À mesma hora tem início o encontro de chefs no pátio da Adega Batoréu.

Na primeira noite do evento sobem ao Palco da República os Átoa, pelas 23h00, seguindo-se o concerto Pharol pelas 00h30. No palco Calhô há bailarico às 00h30 com Raúl e Empregado + Eu. O Deejay Trabucco sobe ao Palco República pela 01h30 e as adegas encerram às 02h00. No sábado, 12, a abertura das adegas ocorre pelas 15h00 após o encontro de chefs pelas 12h00. Às 16h00 tem início o desfile etnográfico “O Ciclo do Vinho” com os ranchos folclóricos do concelho de Azambuja, Centro Social e Paroquial de Aveiras de Cima, Agrupamento de Escuteiros 524 e Teatro Contra Regra. A animação de rua continua com os Cantares de Sempre da Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima, Moustache Brass Band, Tropa Fandanga, Funk You Brass Band e Farra Fanfarra. Pelas 23h00 sobem a palco os The Gift, seguindo-se o Bailarico com Ved’Noize e o DJ Van Gohen.

No domingo, o último dia do certame, destaque para a Ronda às Adegas, às 16h00, com oficinas, jogos tradicionais e fado nas adegas. Pelas 19h00 actua Marisa Liz no Palco República e às 21h00 encerra o evento.