Constância honra o passado ligado aos rios com a festa de Nossa Senhora da Boa Viagem

A vila ribeirinha de Constância engalana-se para receber mais uma vez milhares de visitantes durante o fim-de-semana da Páscoa, em mais uma edição das Festas do Concelho e Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, que têm como ponto alto o feriado municipal na segunda-feira, 21 de Abril. O programa é diversificado, aliando o sagrado e o profano, com as ruas floridas como imagem de marca há décadas. Concertos, folclore, tasquinhas, mostra de doces e sabores, desporto, exposições e artesanato são alguns dos atractivos, bem como as cerimónias religiosas, com as tradicionais procissão e bênçãos dos carros e dos barcos na tarde do feriado municipal.

O programa de concertos divide-se por dois palcos – Camões e Pelourinho – e apresenta espectáculos com Karetus e Quem é o Bob? (sexta), Carloina Deslandes e Big Show Circus (sábado), Rouxinol Faduncho e DJ Heitor (domingo) e Orquestra Ligeira do Exército (seguynda-feira). As festas terminam, como habitualmente, com um espectáculo piromusical.

O feriado municipal, na segunda-feira, 21 de Abril, conta com a habitual sessão solene, a partir das 11h00, nos Paços do Concelho. Depois do içar das bandeiras e da guarda de honra pelos Bombeiros Voluntários de Constância, procede-se à cerimónia de distinção dos funcionários do município com 10, 20 e 30 anos de serviço. Para as 13h00 está prevista a chegada das embarcações engalanadas à praia fluvial de Constância, com a presença da Filarmónica Montalvense 24 de Janeiro. As cerimónias religiosas em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem começam pelas 15h30, com uma eucaristia na Igreja Matriz, seguindo-se a procissão até à zona ribeirinha da vila, onde se procede às bênçãos dos barcos e das viaturas.

Um culto ligado ao tráfego fluvial

O culto a Nossa Senhora da Boa Viagem em Constância está ligado ao intenso tráfego fluvial de mercadorias que se fez durante séculos no rio Tejo entre Constância e Lisboa. “Dos perigos da navegação nasceu o apego dos marítimos à Mãe de Deus e a confiança na sua protectora intervenção. A Festa e a Bênção dos Barcos, em Segunda-Feira de Páscoa, são os momentos culminantes de uma devoção pelo menos bicentenária”, lê-se no site da Câmara de Constância na Internet. No mesmo texto refere-se que “passado o tempo dos marítimos e do transporte fluvial a festa entrou em declínio, como as actividades que a geraram e mantiveram, e só não desapareceu porque a Paróquia decidiu assumir a sua organização substituindo os festeiros que já não havia e porque eram muito fundas as raízes que a devoção tinha criado na cultura local”.

A partir dos anos 60 do século XX a festa rendeu-se ao automóvel institucionalizando-se a bênção das viaturas na Praça Alexandre Herculano, onde se encontra o pelourinho da vila. Mas as festas só ganharam novo fôlego quando António Mendes assumiu a presidência da Câmara de Constância (na segunda metade da década de 80) e se alterou profundamente o modelo das mesmas com a introdução de novidades como as ruas floridas, o artesanato, as tasquinhas - inicialmente improvisadas e exploradas também por particulares nas suas próprias habitações - e uma aposta forte no cartaz musical. Um modelo que, na essência, se tem mantido até aos dias de hoje e que continua a atrair muitos visitantes.