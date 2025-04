O orgulho de trabalhar numa vila turística

Os poderes públicos têm dado a atenção devida a Constância? Acredito que os poderes públicos têm feito tudo em prol do bem-estar dos seus munícipes. Destacando a requalificação da zona ribeirinha e a praia fluvial. Mas é notória a falta de boas infra-estruturas. Um dos exemplos é o facto de haver apenas uma ponte sobre o Tejo, de sentido alternado, o que complica a mobilidade e o fluxo da economia local. É justo reconhecer que o poder municipal tem lutado de forma persistente pela construção de uma nova ponte.

Qual é a coisa mais importante que o concelho tem? O mais importante é a identidade cultural e histórica do concelho. Festas, tradições a forte ligação ao Poeta Luís Vaz de Camões e a confluência dos dois rios são as maiores atracções. As Festas da Nossa Senhora da Boa Viagem, com ruas floridas e a benção dos barcos são essenciais para manter a tradição. Constância é uma vila abraçada pelas águas, é um lugar onde a natureza, história e poesia se unem em perfeita harmonia.

Quais os principais problemas a que os candidatos às autárquicas devem dar atenção? Os candidatos em Constância devem priorizar sempre o emprego e o combate à desertificação, o turismo, as infraestruturas, os serviços públicos de saúde e a preservação do património.

Como descreveria a sua empresa a alguém que não a conhecesse? O Gabinete de Estética Filipa Caeiro, em Constância, com uma década de experiência destaca-se pela qualidade dos serviços, ambiente acolhedor, profissionalismo e fácil acesso. Com tratamentos modernos e atendimento personalizado, oferece serviços, como verniz de gel, depilação a laser, pressoterapia e radiofrequência, sempre com um atendimento de excelência e atenção ao detalhe. O último ano foi marcado por um forte investimento na modernização dos equipamentos. Este investimento traz diversas vantagens tanto para os clientes quanto para o negócio. Apostei também em formação contínua.

Como caracteriza a sua actividade e a experiência enquanto empresária? É com orgulho que conto 10 anos de trabalho nesta linda vila. Apesar de todas as dificuldades sentidas ao longo destes anos, olho para o passado com gratidão, vivo o presente com paixão e abraço o futuro com esperança e entusiasmo. O meu gabinete destaca-se pela qualidade, inovação e dedicação ao bem-estar dos clientes. Oferece tratamentos eficazes e o atendimento profissional e personalizado garantem uma experiência única. Se procura um serviço de excelência, este é o lugar ideal.