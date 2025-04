Aveiras de Cima é uma vila com um forte sentimento de comunidade

Qual é a coisa mais importante que tem Aveiras de Cima e o concelho de Azambuja? O mais importante é a comunidade, pois as pessoas são afáveis, recebem bem, são generosas, valorizam as relações interpessoais. Aveiras de Cima é conhecida pelo seu ambiente acolhedor e forte sentimento de comunidade. Somos uma comunidade participativa, por exemplo, nos eventos artísticos e festas.

Nas próximas eleições autárquicas a é que os candidatos devem dar atenção? A qualidade dos serviços de saúde é um dos problemas mais urgentes, porque muitos cidadãos estão sem médico de família. As infraestruturas, as estradas, os passeios e a iluminação pública são outros dos problemas a resolver. Fomentar o comércio local e atrair investimentos pode ajudar a melhorar a qualidade de vida. Incentivar a participação da comunidade nas decisões autárquicas para garantir que as preocupações dos cidadãos sejam ouvidas.

Como é que descreve a sua empresa? A Statusgalaxy, SA. é uma empresa de construção civil, a continuação da Jotoliz, fundada pelo meu pai há cerca de 40 anos. É uma empresa familiar com cerca de 30 funcionários onde nos preocupamos com o bem-estar de quem trabalha No último ano adquirimos várias máquinas e modernizamos a frota de viaturas.

Gosta de vinho ou prefere outras bebidas? Não gosto de vinho, mas reconheço e valorizo o trabalho dos produtores e a importância da indústria vinícola.

O que é que gosta mais de Ávinho? Vivo a festa intensamente de sexta-feira a domingo. Gosto do convívio com as pessoas na rua, as bandinhas, os concertos, as almoçaradas com os amigos na barraquinha que temos sempre na Ávinho.

As taxas alfandegárias dos Estados Unidos da América aos vinhos da União Europeia preocupam-na? Essa decisão vai gerar um aumento substancial e tornar o vinho menos acessível ao consumidor. Pode impactar o desempenho na sustentabilidade e no crescimento da economia.

Costuma assistir à eleição da Rainha das Vindimas? A rainha das vindimas é um momento especial onde uma jovem é coroada e representa a tradição vinícola da região, destacando a importância dessa actividade para a comunidade. Uma das nossas rainhas já foi eleita a nível nacional. Se tivesse uma filha adoraria que participasse.