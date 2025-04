O Mundo das Bebidas tem preocupações ambientais e instalou painéis solares

O Mundo das Bebidas, Ldª é um Cash & Carry, com loja em Rio Maior na Rua dos Combatentes, 127, destinado à restauração e venda a grosso, com condições especiais para empresas, mas também está aberto ao público em geral.

É uma empresa com preocupações ambientais, tendo instalado, no ano passado painéis solares que lhe garantem auto-suficiência energética de Abril a Outubro. Graças a isso foi-lhe possível colocar aparelhos de ar condicionado em loja para criar melhor ambiente para clientes e funcionários.

Com a grande festa da Ávinho à porta, Hélder Santos, sócio-gerente da empresa, confessa ser um participante habitual na mesma. Sobre o mais importante na mesma refere: “Como costumo dizer 1 minuto antes da abertura até 1 minuto após o encerramento. Visito as adegas, participo nas provas de vinho e, acima de tudo, gosto de conviver com as pessoas”. Outra grande festa de que gosta no concelho de Azambuja, é a Feira de Maio.

Costuma dar atenção à eleição da Rainha das Vindimas e gostava que a filha participasse mas, por enquanto ela não quer. Lamenta o aumento das tarifas imposto pela nova administração norte-americana porque pode afectar as exportações portuguesas, nomeadamente de vinho.

Sobre as eleições autárquicas deste ano, gostava que os candidatos dessem atenção, “à falta de médicos de família, às estradas e passeios e às escolas porque há algumas com falta de condições (sobrelotadas, infiltrações, etc).