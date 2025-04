Os cocktails e petiscos do Horizonte para um Verão diferente

O principal conceito do Restaurante Horizonte, em Aveiras de Cima, é servir petiscos e cocktails durante o Verão e, no Inverno, ter menus do dia para almoços e servir jantares de grupo.

Entre os pratos preferidos dos clientes do Horizonte, estão o Bacalhau e Torricado, Bochechas de Vaca, Carne de Porco à Alentejana, Feijoada e Bitoque com molho demiglace.

A imagem de marca do restaurante, são os cocktails, conceito fora do comum na região. E a par deles foi implementada uma variedade de petiscos. A preocupação maior, a par de um bom serviço, é a qualidade e o sabor da comida. Entre os planos mais próximos, está o aumento da sua cozinha, de modo a apresentar uma maior variedade de opções aos clientes.

O responsável do Horizonte, Rodrigo Ferraz, e Luís Martins, chefe de cozinha, têm formação profissional na área da restauração e são bastante experientes.

Rodrigo Ferraz estudou na escola profissional Vale do Tejo, Santarém, onde obteve o nível 4 em restauração e trabalhou em restaurantes e bares de Lisboa durante 8 anos. Passou pelo Restaurante Tágide na Baixa Chiado, Pizzaria Zero Zero no Príncipe Real e entre outros extras e diferentes bares, fixou-se no restaurante Planto no Cais Sodré, onde conseguiu ir à competição World Class Portugal 2023. Esteve no top 13 melhores bartenders de Portugal.

Luís Martins tirou a sua formação de cozinha na escola BZI Interlaken, Suíça. Começou a trabalhar no Centro de Congressos de Interlaken, onde foi sub-chefe de cozinha durante três anos. Trabalhou ainda noutros restaurantes de renome na Suíça, antes de aderir ao projecto Horizonte para voltar a mostrar o melhor que sabe fazer.

O Restaurante Horizonte, no nº2 da Rua dos Pereiras, inclui esplanada, e tem presença nas redes sociais Facebook e Instagram. Funciona de segunda a quinta-feira das 12h às 22h00, às sextas-feiras do meio dia às três da manhã. Aos sábados abre às 16h00 e encerra às 03h00 e, aos domingos, abre às 16h00 e encerra às 22h.