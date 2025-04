Qualidade a preços acessíveis no Restaurante Espaço Grill

O Restaurante Espaço Grill, em Aveiras de Cima, é gerido por Raquel Ramos e Nuno Santos há um ano e meio e tem apostado na criação de um ambiente acolhedor e amigável, onde os clientes se sintam em casa. Ali, o tempo parece parar enquanto se desfruta de boa comida, em boa companhia, sem preocupação com as horas que passam.

A base do serviço são os grelhados, seja de frango, coelho, bife da vazia, picanha ou peixe fresco, por exemplo. Também figura na ementa polvo, bacalhau ou chocos à lagareiro, e um menu para crianças. O frango e o coelho podem ser encomendados para levar.

O Restaurante Espaço Grill é também resultado da experiência dos gerentes. “Desde os nossos primeiros passos, percorremos várias regiões de Portugal, absorvendo as nuances culinárias de cada local. Também tivemos a oportunidade de explorar a culinária britânica durante uma estadia na Inglaterra e essa experiência trouxe-nos novas perspectivas e inspirações, enriquecendo ainda mais o nosso conhecimento gastronómico. O que nos faz felizes é criar pratos deliciosos e apetitosos, utilizando os melhores ingredientes disponíveis e servi-los com atenção e simpatia”, sublinham.

O restaurante funciona na Travessa da Fonte Santa nº 30, das 12h às 15h e das 19h às 22h, encerrando às terças-feiras ao jantar e às quartas, todo o dia.