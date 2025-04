Stand José Oliveira, comércio Automóvel e concessionário de Motociclos

Uma equipa profissional com mais de vinte anos de experiência no ramo automóvel e motociclos, disponível para ajudar na escolha adequada a cada cliente.

No Stand José Oliveira, em Aveiras de Baixo, são comercializadas viaturas usadas e semi-novas, de diversas marcas e modelos, com garantia e assistência pós-venda. O Stand está aberto de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 19h00 e aos sábados, das 09h00 às 13h00.

Fundado em 2003, por José Oliveira, o stand tem vindo a consolidar-se como uma referência no comércio de automóveis multimarcas e comércio de motociclos, onde, ano após ano, tem tido um crescimento acentuado. Para isso têm contribuído os seus altos padrões de ética de negócio, protecção do ambiente, bem-estar e segurança dos seus clientes e fornecedores.

“Todos os dias damos o nosso melhor contributo para juntos alcançarmos o grande objectivo desta empresa: oferecer o melhor aos seus clientes. O cliente tem à sua disposição viaturas automóveis e motos, dos mais variados segmentos e um serviço pós-venda de excelência”, sublinha o proprietário.

José Oliveira convida os visitantes da castiça festa Ávinho, a visitarem o stand e faz questão de referir que a festa, que este ano tem como cabeças-de-cartaz os The Gift é um excelente local de diversão e convívio.

“Há distribuição gratuita de vinho e febras para acompanhar, animação pelas ruas, diversão, convívio e bons petiscos. Convido todos a visitarem a Ávinho. Quem conhece gosta, quem vem pela primeira vez, vai ficar a gostar.”.