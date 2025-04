Festa do Vinho do Cartaxo celebra e promove as tradições locais

A Festa do Vinho do Cartaxo está de volta de 30 de Abril a 4 de Maio com exposição de actividades económicas, venda e provas de vinho, cozinha ao vivo e harmonizações, constituindo uma montra das casas agrícolas, das adegas e das empresas do sector vitivinícola. O programa conta ainda com concertos e actuação de DJs, dos quais se destaca a presença de Maninho, na noite de sábado. O artesanato, o folclore, a música tradicional e as tasquinhas regionais ajudam à festa. A inauguração está marcada para dia 30 de Abril, às 19h00, no Pavilhão Municipal de Exposições do Cartaxo. A organização é da responsabilidade do município.

No primeiro dia do evento, o cartaz musical apresenta os Sangre Ibérico e o DJ Van Gohen. No feriado de 1 de Maio, pela manhã, realiza-se o tradicional desfile etnográfico entre o Pavilhão de Exposições e o Tribunal do Cartaxo. À tarde decorre o segundo festival de folclore do concelho e logo depois uma corrida de touros na praça da cidade.

Na sexta-feira, 2 de Maio, a festa começa pelas 19h00 com um showcooking e harmonização pelo Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita do Cartaxo e vinhos Ode Winery e à noite actuam a Turma do Rock (22h00) e a Dupla Mete Cá Sets (00h00).

No sábado é dia de showcooking e harmonização pela Escola Profissional do Vale do Tejo, há concerto de Maninho e música pela noite dentro com o DJ Vassalo. Domingo, 4 de Maio, haverá várias apresentações de associações e provas de vinho comentadas que podem ser consultadas no programa.