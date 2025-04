GM2E inaugura TechPoint em Montalvo e lança novo ciclo de crescimento até 2030

A GM2E – Gestão e Manutenção de Equipamentos e Edifícios, Lda. inaugurou, a 11 de Abril, o seu novo espaço, o GM2E TechPoint, em Montalvo, Constância. O evento contou com a presença de colaboradores, clientes, fornecedores e parceiros locais, num momento simbólico que marca uma nova fase de crescimento para a empresa.

Fundada em Março de 2020, em plena pandemia, a GM2E integra o Universo Change In Motion – um ecossistema de inovação, empreendedorismo e aprendizagem colaborativa fundado por Luís Inácio.

A Change In Motion tem presença no Médio Tejo e conta actualmente com mais de 50 colaboradores, detendo no seu portefólio várias empresas e unidades de negócio nas áreas da consultoria, engenharia, manutenção industrial, facility management, promoção imobiliária e hospitality.

“Pelo facto de a GM2E crescer dentro do Ecossistema Change In Motion, é naturalmente influenciada por uma cultura de cooperação, aprendizagem e estimulo à mudança”, sublinha Luís Inácio.

A GM2E tem-se especializado na gestão, operação e manutenção de sistemas técnicos complexos em edifícios, infra-estruturas, industrias, equipamentos e máquinas. A nova unidade GM2E TechPoint representa a ambição da empresa de se tornar uma referência nacional em serviços de manutenção com forte base tecnológica, alavancando competências nas áreas da engenharia, energia, climatização, automação, segurança e facility management.

Em 2020, a GM2E iniciou a sua actividade com quatro pessoas e um volume de negócios de cerca 200 mil euros. Em 2025, a empresa prepara-se para superar 1,5 milhões de euros em volume de negócios, contando actualmente com uma equipa de 20 colaboradores, entre engenheiros e técnicos especializados.

O modelo de negócio da GM2E assenta numa arquitectura capilar, descentralizada e altamente tecnológica, suportada por Mobile Workshops conectadas. Estas unidades móveis estão equipadas com todos os recursos necessários para garantir a prestação de serviços técnicos no terreno, mantendo-se permanentemente ligadas ao GM2E TechPoint, que funciona neste caso como centro de inteligência operacional.

O crescimento da GM2E tem sido suportado por uma estratégia deliberada de especialização e segmentação de mercado, com foco nos sectores público, terceiro sector, indústria e hotelaria.

A aposta no GM2E TechPoint reforça a missão da empresa em criar valor real e duradouro para os seus clientes e parceiros, através de processos de inovação, excelência técnica e aprendizagem contínua.

Luís Inácio refere que a cultura organizacional que a GM2E promove “fomenta a horizontalidade nas equipas e a aprendizagem colaborativa como um dos principais fatores de sucesso e de crescimento sustentável — onde quem não sabe pergunta e quem sabe ensina.”

Com o TechPoint inaugurado e em funcionamento, a GM2E pretende alcançar um nível superior de qualidade e diferenciação dos seus serviços, para conseguir agregar mais valor aos seus clientes e projectar a empresa num novo ciclo de crescimento até 2030.