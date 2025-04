O apoio técnico da MTA - Gestão de Empresas, Lda. é essencial ao cliente e cada vez mais solicitado

Como descreveria, de forma resumida, a sua empresa, a alguém que não a conhecesse? Somos uma empresa com prestígio no mercado, angariado ao longo de anos, por profissionais com elevados conhecimentos técnicos, dotados de honestidade, competência e larga experiência no sector.

Ocorreram algumas inovações na actividade da mesma no último ano? Este tipo de entidades tem que estar em permanente actualização, face aos desafios que nos são impostos pelos clientes, pelas entidades financeiras e pela Administração Tributária.

Vai começar, dentro de dias, mais uma edição da Festa do Vinho do Cartaxo. Gosta de vinho ou prefere outras bebidas? Gosto de um bom vinho para acompanhar uma refeição ou em convívio com familiares e amigos.

O Presidente dos Estados Unidos da América, disse há dias, que ponderava aplicar taxas alfandegárias de 200 por cento aos vinhos da União Europeia? Ouviu falar nisso? O que pensou? Ouvi e fiquei preocupado que ele esteja na posse de todas as suas faculdades quando anuncia essa e outras decisões que venham a afectar a economia global.

Gosta que o Cartaxo ostente o rótulo de Capital do Vinho? Essencialmente, a região do Cartaxo esteve sempre ligada ao vinho. Daí que ostente o slogan comercial de Capital do Vinho.

Costuma dar atenção à eleição da Rainha das Vindimas? Sabia que agora, as candidatas, têm que ter mais de dezoito anos e a vencedora, em vez de Rainha, é Embaixadora da Vinha e do Vinho? Independentemente do que lhe queiram chamar, o importante será sempre a divulgação da região e da qualidade do vinho do Cartaxo.

Qual é a coisa mais importante que o concelho do Cartaxo tem? A sua posição geográfica face aos centros de decisão política e económica; estar bem servido de acessos rodoviários, ferroviários e ficar perto do aeroporto.

Este ano, vão realizar-se eleições autárquicas. Quais os principais problemas a que os candidatos deviam dar atenção? Independentemente do excelente trabalho que estão a desenvolver, face aos parcos recursos económicos de que dispõem, devem apostar na estruturação da zona industrial, por forma a ser possível captar investidores para o concelho, e proceder à organização dos serviços públicos camarários na área de licenciamento urbano.

A sua empresa tem beneficiado com os jovens formados na região, em escolas profissionais ou politécnicos? Sim.

Quer acrescentar algo? Um bem-haja a O MIRANTE pelo trabalho de divulgação de todos os sectores económicos e sociais da nossa região.