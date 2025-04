Smart-Eng: Gabinete de Engenharia Civil, experiência, inovação e compromisso

A Smart-Eng é um gabinete de engenharia civil sediado no Cartaxo, liderado por Gonçalo de Carvalho, sócio-gerente com mais de 19 anos de experiência no sector. A empresa destaca-se pela sua abordagem técnica rigorosa e pela capacidade de oferecer soluções completas e personalizadas em diferentes áreas da engenharia e arquitectura.

Fundada a 6 de Fevereiro de 2024, a Smart-Eng tem como missão “simplificar e apoiar a concretização dos projectos dos seus clientes, transformando desafios em soluções viáveis”.

O gabinete disponibiliza uma ampla gama de serviços, nomeadamente projectos de arquitectura e especialidades de engenharia, processos de licenciamento (vários), coordenação e fiscalização de obras, avaliações imobiliárias, estudos de viabilidade, certificações energética e acústica, levantamentos topográficos, bem como gestão de alojamento local e arrendamento de imóveis.

“Orgulhamo-nos de ser uma empresa transparente, independente e comprometida com a qualidade e a segurança. Actuamos segundo um rigoroso código deontológico e não estamos vinculados a marcas ou fornecedores específicos, o que nos permite apresentar soluções imparciais, focadas unicamente nas necessidades dos nossos clientes”, sublinha Gonçalo de Carvalho.

A actualização constante face às normas do sector, a adaptação às novas tecnologias e o investimento contínuo em formação são, segundo o responsável, alguns dos principais desafios enfrentados pela Smart-Eng, essenciais para garantir a excelência e manter a competitividade no mercado.

“Acreditamos que o nosso sucesso resulta da combinação entre conhecimento técnico, transparência, compromisso com a qualidade e atenção às especificidades de cada cliente. Esta abordagem personalizada tem fortalecido a confiança e fidelização daqueles que nos procuram”, conclui. A Smart-Eng está localizada na Praça 15 de Dezembro, nº 9, Cartaxo, e está aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 19h00, e aos sábados, das 10h00 às 13h00.