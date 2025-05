Chamusca entra em Ascensão e presta homenagem a José Pinhal

A Semana da Ascensão na Chamusca regressa a 24 de Maio e o feriado municipal é este ano marcado pela homenagem a José Pinhal, um dos últimos dinamizadores culturais da Chamusca. Anjos e Diogo Piçarra, Nena, Banda da Carregueira e Paulo de Carvalho, Sara Correia, D.A.M.A, Mimicat, Carolina Deslandes e Pedro Dyonysyo são as principais atracções do cartaz musical.

A Semana da Ascensão na Chamusca começa no dia 24 de Maio e estende-se até 1 de Junho, tendo como ponto alto a tradicional entrada de toiros em Quinta-Feira de Ascensão, 29 de Maio, feriado municipal, em que os toiros percorrem a artéria principal da vila desde o areal até à centenária praça de toiros da Chamusca. O dia começa com a tradicional apanha da espiga, seguindo-se a missa e bênção dos bens da terra e dos animais, junto à igreja matriz.

Anjos e Diogo Piçarra, Nena, Banda da Carregueira e Paulo de Carvalho, Sara Correia, D.A.M.A, Mimicat, Carolina Deslandes e Pedro Dyonysyo são os cabeças-de cartaz do recheado programa musical. A festa, de entrada gratuita, junta ainda petiscos, demonstrações culinárias, folclore, artesanato, música tradicional, animação musical, workshops, exposição de produtores e de agentes económicos.

Na quinta-feira, 29 de Maio, o espectáculo “Sempre José Pinhal” presta tributo a uma figura ímpar da vila, cuja vida esteve profundamente ligada à cultura, ao fado e ao associativismo. O concerto reúne em palco o filho Pedro Pinhal e o neto Santiago Pinhal, bem como os artistas convidados Manuel João Ferreira, Maria Ana Bobone, Célia e Jorge, Mário Pacheco, Cristina Clara, Tânia Oleiro, Célia Leiria, Jorge Batista da Silva e José Cid.



Tradições que se perdem no tempo

A Semana da Ascensão constitui um palco para a divulgação das actividades locais, produtos regionais, da gastronomia, além da vertente da tauromaquia, tradições e cultura, bem como actividades desportivas. A Quinta-feira de Ascensão é o dia em que as pessoas da vila vão para o campo apanhar a espiga que em termos de tradição simboliza a sorte e prosperidade do lar.

A festa da Ascensão na Chamusca tem génese religiosa, ligada à comemoração da subida de Cristo ao céu, e tornou-se também uma festa rural “ligada ao aloirar das searas e à multiplicação das flores, que anunciam pão e vida, simbolizadas no raminho da espiga”, conforme se descreve no site do município na Internet. A Semana da Ascensão é a conjugação do Céu e Terra, Fé e Festa.

“Sempre o povo soube guardar a Quinta-Feira de Espiga, dia sagrado da terra, em que largava a enxada e ia por esses campos, folgando e colhendo espigas, malmequeres, papoilas, esgalhos de cepa, raminhos de oliveira, pés de alecrim e de rosmaninho florido para compor o raminho que levava para casa”, descreve o município, salientando que esta também é a festa da terra e do gado, em que toda a gente sai à rua.