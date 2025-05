Feira de Época em Torres Novas viaja até ao tempo de Camões

Torres Novas volta a preparar-se para viajar no tempo até ao século XVI com mais uma edição da Feira de Época, que este ano decorre de 29 de Maio a 1 de Junho sob o tema “Torres Novas no Tempo de Camões”. Durante quatro dias, o centro histórico da cidade vai encher-se de música, teatro, mercados, oficinas e recriações históricas, numa verdadeira viagem ao passado com muita animação e folia.

A edição deste ano transporta os visitantes até Setembro de 1525, ano em que as cortes se reúnem em Torres Novas e “o rei pede ao povo mais tributos para o dote de casamento da Infanta D. Isabel com o Imperador Carlos V”, explica o município, que organiza o evento. Neste cenário histórico, marcado pela influência da coroa e pela sombra do Santo Ofício, desponta a figura simbólica de Camões, ainda jovem, a “percorrer o reino e a atravessar mares”.

A narrativa histórica da feira segue o ambiente social e político do século XVI, evocando também figuras locais como Ângela Sigeia, “dama erudita que havia sido educada na corte”, e Antão Mogo de Melo, “juiz dos órfãos e secretário de Jaime de Lencastre”, que, ao lado da sua família, deixou raízes duradouras na localidade. Luís de Camões surge como personagem central do ambiente cultural da época, sendo descrito como “poeta, homem letrado, de instrução clássica”, que “deambula por terras banhadas pelo Tejo e seus afluentes”, convivendo com humanistas e artistas e escrevendo “belos poemas que hoje a história e a literatura rememoram”.

O certame decorre no centro histórico, com o castelo, a muralha, a Praça 5 de Outubro e o rio Almonda a servirem de cenário natural à recriação, incluindo o programa espaços dedicados à vida militar, ao quotidiano popular, ao treino de ofícios antigos e espaços para os mais pequenos se divertirem. Haverá ainda lugares temáticos como o Jardim dos Bonecos, o Lugar do Petiz e o Postigo da Traição, além do mercado na Praça dos Mercadores, onde os visitantes poderão provar iguarias e apreciar as diversas bancas do mercado.

As pulseiras livre-trânsito estarão em pré-venda até 23 de Maio, por 8 euros, e durante o evento passam a custar 10 euros. A pulseira diária custa 6 euros, existindo descontos para maiores de 65 anos (4,50 euros) e famílias (4 euros por pessoa). Já as crianças até aos 12 anos e pessoas com deficiência (grau igual ou superior a 60%) têm entrada gratuita, mediante apresentação de comprovativo. As pulseiras podem ser compradas no município, Teatro Virgínia, Piscinas Municipais Fernando Cunha, Agriloja de Torres Novas e online em bol.pt. Durante o evento, estarão disponíveis também bilheteiras junto ao recinto.