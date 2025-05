Festa e tradição na Ascensão de Alenquer

A Feira da Ascensão de Alenquer é um dos eventos mais emblemáticos do concelho, celebrando a cultura, as tradições e a identidade local. Desde a primeira edição, em 1982, tem-se afirmado como um dos pontos altos do calendário festivo da região Oeste. Este ano, a 41ª edição do certame acontece entre 28 de Maio e 1 de Junho no Parque Urbano da Romeira, em Alenquer, com entradas livres.

Embora a feira moderna tenha começado em 1982, a celebração da Ascensão em Alenquer está enraizada em tradições mais antigas. A Quinta-Feira da Ascensão, também conhecida como Dia da Espiga, era tradicionalmente um feriado religioso e agrícola. Nesse dia, era costume colher um ramo de espigas de trigo (sempre em número ímpar), um pequeno tronco de oliveira, papoilas e outras flores silvestres, simbolizando a fertilidade e a abundância. Este ramo era guardado em casa até ao ano seguinte, atrás da porta, para que nela houvesse pão, azeite, dinheiro e alegria durante todo o ano.

Antes de ser assinalado como feriado municipal, era já dia de descanso por todo o concelho e considerado “o dia mais santo do ano”. Dizia-se nas aldeias do sopé da serra do Montejunto que “na quinta-feira de espiga há uma hora em que os pássaros não vão aos ninhos, as águas dos ribeiros não correm, o leite não coalha e o pão não leveda”. Em Atouguia “o leite não se vende, todo ele é dado”. Noutras localidades “não se faz pão em quinta-feira de espiga” e noutras tantas coze-se nesse dia pão “para guardar o ano inteiro”.

Bispo, Mickael Carreira e Rogério Charraz no cartaz musical

A Feira da Ascensão volta a ganhar força com um cartaz musical onde figuram actuações de nomes conhecidos do panorama nacional: Bispo, Mickael Carreira, Tanya, Rogério Charraz e Pharol são os cabeças-de-cartaz e prometem animar todos e encher o recinto com boa energia. Além da música, os visitantes podem contar com carrosséis, comida e bebidas, DJs, artesanato, exposições temáticas, animação infantil e as tradicionais largadas e corrida de touros.

Uma das novidades é a demonstração de bandas de garagem, agendada para o dia 31 de Maio, entre as 18h30 e as 20h30, no Palco Romeira. O objectivo é partilhar música, dar palco a novos talentos e proporcionar momentos de convívio em torno da criação artística. Tal como nas primeiras edições do certame, a música tradicional e clássica não vai faltar. As bandas filarmónicas do concelho terão lugar de destaque na Romeira para encantar os visitantes com temas conhecidos. Como este ano a festa termina no Dia da Criança, 1 de Junho, não vão faltar actividades dedicadas aos mais novos, mas que prometem entreter toda a família.