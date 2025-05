Alguma vez participou numa Feira de Época? Usou trajes antigos?

Nunca participei nas festas e, na realidade, aquelas épocas não me atraem. Eventualmente posso ser adepto da parte de comer, beber e conviver. Gosto muito da modernidade e do conforto que os nossos tempos nos dão.

Quando andou a estudar gostava da disciplina de História? Esse gosto influenciou o seu percurso académico?

Sim, era das poucas disciplinas que gostava de ir às aulas. A descoberta do passado sempre me fascinou, mas não influenciou o meu percurso académico.

Este ano há eleições autárquicas. A que assuntos gostava que os candidatos dessem mais atenção?

Sem dúvida nenhuma à remodelação do centro histórico; à dinamização do comércio local. Quanto à Feira de Época, só devia ser feita de 2 em 2 anos com orçamento reforçado.

Do que gosta mais em Torres Novas?

É uma terra junto ao rio, lindíssima, com uma gastronomia fantástica, e uma população afável. É uma zona muito boa para se viver.

E menos?

A pouca manutenção e higiene que os serviços municipalizados dedicam à nossa terra.

Como descreveria a sua empresa?

A Funerária Torrejana, foi fundada na cidade de Torres Novas na década de 70, e tornou-se uma referência na região. Realizamos um serviço com a dignidade e respeito que o momento exige, proporcionando o conforto possível às famílias. Garantimos um acompanhamento próximo, com toda a disponibilidade e transparência.

Como foi o seu percurso profissional?

A funerária era do meu avô materno, e eu acabei por ficar com o negócio da família.

Gosta do que faz ou gostaria de fazer algo diferente?

Gosto do que faço, e tenho orgulho em poder estar ao lado das pessoas no seu momento mais delicado da vida.