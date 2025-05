Rinite Alérgica na Primavera – O que deve saber

O que é a polinose?

A polinose corresponde à forma sazonal da rinite alérgica, desencadeada pela sensibilização a pólenes – aeroalergénios de origem vegetal, disseminados por via anemófila. Em Portugal, a carga polínica atmosférica exibe variações regionais e sazonais, sendo significativamente mais elevada entre Abril e Julho. Durante a Primavera, destacam-se pólenes de gramíneas, parietária, plantago, bem como os de árvores como oliveira, plátano, cipreste (em particular no mês de março) e bétula, com maior expressão nas regiões Norte e Centro-Norte.

Que factores contribuem para o agravamento dos sintomas?

As alterações climáticas e os poluentes atmosféricos, como o dióxido de carbono, contribuem para o aumento da concentração, distribuição geográfica e potencial alergénico dos pólenes, além de modificarem o seu calendário de polinização. Este fenómeno traduz-se numa intensificação e antecipação dos sintomas nas pessoas sensibilizadas.

Quais são os sintomas clínicos?

Os doentes apresentam rinorreia clara, obstrução nasal, prurido nasal e ocular, espirros paroxísticos e conjuntivite alérgica. Em casos mais severos ou em indivíduos com comorbilidade asmática, podem coexistir sintomas do foro brônquico, como tosse, pieira e dispneia.

Qual é a abordagem terapêutica recomendada?

A abordagem terapêutica deve ser multidimensional: inclui medidas de evicção do alergénio, farmacoterapia (tópica e/ou sistémica, conforme a gravidade) e, nos casos selecionados, imunoterapia com alergénicos (vacina anti-alérgica), com o objectivo de modificar a resposta imune. O acompanhamento por médico especialista em Imunoalergologia permite uma abordagem diagnóstica e terapêutica individualizada.

Medidas de prevenção recomendadas:

Monitorizar regularmente os níveis polínicos em www.rpaerobiologia.com. Reduzir a exposição ao ar livre em dias secos, quentes e com vento. Manter as janelas fechadas em casa e no automóvel, especialmente ao início da manhã e ao fim da tarde. Utilizar óculos de sol no exterior para proteção ocular. Cumprir rigorosamente o plano terapêutico prescrito e não interromper a medicação sem orientação médica.