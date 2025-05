Fico fascinada com tudo o que está relacionado com comportamento humano e emoções

Quando andou a estudar gostava da disciplina de História? Esse gosto influenciou o seu percurso académico?

A disciplina de História não era das minhas disciplinas preferidas. Tinha duas disciplinas que adorava, que eram Psicologia e Sociologia. Fico fascinada com tudo o que está relacionado com sociedade, comportamento humano, emoções. Isso influenciou o meu percurso, com toda a certeza. E essas duas disciplinas vão continuar a fazer parte da minha vida.

Em que pensa quando imagina o que era viver nas épocas representadas na Feira de Época?

Seria um mundo muito diferente do que conhecemos hoje. Uma vida muito difícil e com muito más condições de vida. Penso que só passando mesmo pelas situações conseguimos dar valor ao que as pessoas passaram.

Alguma vez participou como voluntária?

Nunca participei como voluntária nas feiras, mas deve ser uma experiência incrível, cheia de história e diversão.

Este ano há eleições autárquicas. A que assuntos gostava que os candidatos dessem mais atenção?

Os temas que para mim merecem mais destaque são a Sustentabilidade e Meio Ambiente, não só nos espaços urbanos, mas também nas zonas rurais envolventes, que muitas vezes caem no esquecimento.

Do que gosta mais em Torres Novas?

Torres Novas é uma cidade que oferece uma rica experiência cultural, histórica e natural. De momento, do que gosto mais é do Jardim da Avenida, um espaço verde à beira do rio Almonda, é um sítio que visito em família com alguma regularidade, traz--me tranquilidade e os meus filhos adoram.

E menos?

Tenho pena, que apesar de ser uma cidade histórica, algumas zonas estejam um pouco esquecidas, com limpeza de espaços públicos que ficam sempre para segundo plano e que só são limpas quando há algum evento de grande dimensão.

Como descreveria a sua empresa a quem não a conheça?

A Multiopticas é uma empresa muito conhecida. É especializada em cuidar da saúde visual das pessoas, tendo o seu foco no bem-estar dos clientes. O que nos marca pela diferença é o atendimento personalizado e termos as melhores soluções para o conforto e bem-estar visual de cada pessoa. Queremos que todos os clientes se sintam valorizados e que tenham o melhor atendimento. Isso ajuda a construir uma relação de confiança e fidelização.

Como foi o seu percurso profissional?

O meu percurso profissional foi bastante positivo, não trabalho na minha área, mas adoro o que faço, sempre trabalhei com atendimento ao público, é muito enriquecedor atender todos os dias pessoas diferentes. Adoro o que faço.

Quer acrescentar alguma coisa?

Espero que a nossa Feira da Época seja incrível! Que atraia bastante público, pois é mais uma oportunidade de muitas pessoas conhecerem o que a nossa cidade tem de melhor. E a Feira da Época é também muito importante para a nossa loja, a Multiopticas de Torres Novas.