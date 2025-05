“Nunca participei activamente numa Feira de Época mas gosto muito de História”

Como descreveria a sua empresa a quem não a conheça?

A Felijardim é uma loja localizada em Liteiros, concelho de Torres Novas, que comercializa máquinas e equipamentos da prestigiada marca Stihl, máquinas para a floresta e jardim. Damos apoio e assistência técnica, e promovemos um atendimento personalizado dedicado ao cliente e ao seu bem-estar.

Como foi o seu percurso profissional?

Ao longo da minha vida adulta tive o privilégio de abraçar várias profissões. Iniciei nas vendas como angariadora e vendedora imobiliária em Leiria, depois durante quase duas décadas trabalhei como empregada forense num advogado, abracei a área social como assistente operacional e há mais de um ano que decidi dar continuidade ao negócio de família, a Felijardim.

Gosta do que faz ou gostaria de fazer algo diferente?

Está a ser uma experiência muitíssimo interessante e enriquecedora. Estar em contacto com o público, nomeadamente com a faixa etária que frequenta a loja, é um desafio que estou a gostar imenso de superar.

Alguma vez participou como voluntária numa Feira de Época?

Nunca participei como voluntária em feiras de época, embora não descarte a possibilidade de o fazer, pois acho o conceito muito giro nomeadamente porque adoro História.

Em que pensa quando imagina o que era viver nas épocas representadas na Feira?

Imagino duelos a cavalo, trovadores e danças medievais, imagino ainda a azáfama pelas ruas estreitas repletas de cheiros a fumo, a cavalo e animais soltos pelas ruas e vielas sem calçada. Imagino castelos efervescentes cheios de vida e de alegria, cavaleiros e princesas e vestidos longos, cinzentos, a arrojar pelas pedras do castelo.

Este ano há eleições autárquicas. A que assuntos gostava que os candidatos dessem mais atenção?

O mais importante é que os candidatos à câmara, depois de eleitos, dediquem mais atenção aos cidadãos e às suas necessidades. Devem apoiar as pequenas empresas, promover feiras temáticas ou culturais investindo meios não só na cidade como nas aldeias e vilas do concelho apoiando assim festas, associações e outros eventos culturais e recreativos. É também importante apostar nos espaços verdes e num ambiente limpo.

Do que gosta mais em Torres Novas?

Gosto de passear pelo jardim e pela parte antiga da cidade.

E menos?

Fico muito triste ao ver que a cidade está a deixar os seus velhos e centenários edifícios caírem no esquecimento, contudo muitas vezes por culpa dos proprietários que permitem a degradação do património que herdaram. Ver antigas fábricas antes prósperas, abandonadas e totalmente degradadas, e ainda a descaracterização da zona antiga e histórica.